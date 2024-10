A cura della Redazione

Operai incaricati e addetti al lavoro: partono le opere relative alla realizzazione del palazzetto nella zona di viale Europa a Torre del Greco primo elemento della tante volte auspicata Cittadella dello sport. Come annunciato nelle scorse settimane, con l'apposizione dei picchetti per delimitare l'area interessata, hanno preso il via gli interventi per la costruzione del palasport.

“Un momento per tanti aspetti storici per Torre del Greco – afferma il sindaco Luigi Mennella –. I lavori, di cui abbiamo parlato anche con il presidente del Coni Giovanni Malagò nel corso della sua visita in città la scorso maggio, riguarderanno in primis il palazzetto, ma nell'arco delle prossime settimane sarà la volta anche dell'avvio delle attività legata alla piscina comunale”.

L'avvio delle opere nella zona del terzo tronco Litoranea sono state precedute, la settimana scorsa, dall'approvazione da parte della giunta di una delibera con la quale sono stati evidenziati tutti i passaggi necessari ad impiegare le somme relative al Pnrr, per un importo complessivo pari a 8.533.200 euro, delibera con la quale si prendeva anche atto della validazione del progetto esecutivo, attraverso il quale poter dare inizio a tutte le attività consequenziali.

“La soddisfazione per l'inizio delle opere è grande – afferma il vicesindaco e titolare in giunta della delega ai lavori pubblici, Michele Polese – come enorme è stato l'impegno profuso in questi mesi, che ha visto la partecipazione attiva e decisiva dei dipendenti dell'ufficio guidato dal dirigente Antonio Sarnello, ai quali vanno i ringraziamenti per l'impegno dimostrato, pur nelle difficoltà di carattere numerico alle quali ogni giorno devono far fronte”.

Per la zona di viale Europa è una svolta importante: l'intervento, nella sua completezza, fu illustrato a maggio anche al presidente del Coni Malagò, giunto a Torre del Greco proprio per partecipare ad un incontro nell'area che di lì a qualche mese sarebbe stata interessata dalla realizzazione del palazzetto dello sport e della piscina comunale: “Un doveroso ringraziamento va proprio al presidente Malagò – prosegue il sindaco Luigi Mennella – perché, in maniera anche diretta, non ha mai mancato di mostrare interesse per il lavoro che come amministrazione stiamo portando avanti, intervenendo quando necessario anche per dare una decisa accelerata ad alcuni adempimenti per i quali era chiamato a intervenire direttamente il Coni”.

L'inizio dei lavori al palazzetto e l'avvio imminente di quelli legati alla piscina, consentono adesso all'amministrazione comunale di potersi ulteriormente concentrare sul proposito di realizzare, sempre in viale Europa, il nuovo stadio: “È un obiettivo ambizioso ma al contempo anche un'opera che si rileva sempre più necessaria – conclude il primo cittadino – sia per le mutate esigenze delle aree urbane dove si trova l'Amerigo Liguori, sia per la necessità di dotare la città di una struttura idonea ad ospitare eventi di una certa caratura senza rischiare di andare incontro a spiacevoli dinieghi”.