A cura della Redazione

Studenti di tutti gli istituti comprensivi in piazza per sottolineare l'importanza dei dettami contenuti nella convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. È in programma domani, venerdì 18 ottobre, la tappa di Torre del Greco dell'ottava edizione del tour-staffetta sui diritti “Luigi Bellocchio”, manifestazione che ha lo scopo di coinvolgere le istituzioni e gli studenti in un’ampia discussione sulla convenzione che quest’anno, il 20 novembre, celebra il 35esimo anniversario.

Per la prima volta Torre del Greco ha dato la propria adesione all'iniziativa, che coinvolge il totale 21 città della provincia di Napoli: ogni comune partecipante alla staffetta lavora con le scuole del proprio territorio per sensibilizzare i ragazzi sui diritti sanciti dalla convenzione e sulla pace.

Un'idea che ha convinto l'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella a dare il proprio sostegno alla manifestazione, grazie all'impegno profuso dall'assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino (nella foto) e al settore guidato dalla dirigente Luisa Sorrentino.

Domani è in programma il passaggio di testimone tra la città che ha ospitato l'ultima tappa, Massa di Somma, e l'amministrazione di Torre del Greco. Previsto un primo concentramento negli spazi interni della villa comunale Ciaravolo, dove le istituzioni e i presenti si muoveranno per raggiungere a piedi l'area degli ex molini meridionali Marzoli. Qui sono in programma prima la cerimonia di accensione della fiaccola che caratterizza l'iniziativa e poi una serie di esibizioni delle scuole coinvolte, intervallate dai saluti istituzionali.

La città di Torre del Greco custodirà il vessillo della Staffetta dei diritti, che sarà poi consegnato lunedì 21 ottobre a Torre Annunziata nel corso di un'iniziativa pubblica prevista in programma nella città oplontina.