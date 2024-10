A cura della Redazione

Verrà proiettato domani mattina, venerdì 18 ottobre, alle ore 11 al cine-teatro Corallo di Torre del Greco il documentario “79 D.C. L’ultimo comando di Plinio: da Miseno rotta su Pompei”, realizzato dall’emittente TVCITY per i Comuni di Pompei e Bacoli.

Il docufilm è stato realizzato in occasione del bimillenario nel 2023 della nascita dello storico e naturalista latino Plinio il Vecchio con l’intento di riproporre in chiave scientifico-divulgativa l’eroicità di un’impresa militare a giusto titolo passata alla storia come la prima operazione di Protezione Civile.

Un lavoro condotto da Flavio Russo, Ciro Gaglione e Salvatore Perillo che ha inteso ricostruire in modo integrale tutte le fasi e i momenti dell’eruzione vesuviana del 79 D.C., supportata da fonti e documenti letterari, attraverso la valorizzazione delle singole territorialità nelle quali quella vicenda si è dipanata.

All’evento, già patrocinato dalla Presidenza del Consiglio della Regione Campania, da Città Metropolitana di Napoli e dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università Vanvitelli, interverranno il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, i primi cittadini dell’area costiera-vesuviana e la vice presidente del Consiglio regionale della Campania Loredana Raia.

Parterre d’eccezione: una delegazione di studenti di tutti gli istituti superiori della città.