A cura della Redazione

L'area era stata prima recintata con strutture di ferro ed ora era in corso la realizzazione di un vero e proprio muro per delimitare l'intera zona. Ma quella porzione di territorio a ridosso di un'attività commerciale di via San Gennariello, nel quartiere Sant'Antonio di Torre del Greco, era in realtà un'area pubblica.

Stop ai lavori, sequestro e denuncia a carico del titolare. È uno dei risultati conseguiti dagli agenti di polizia municipale guidati dal dirigente Gennaro Russo, che questa mattina hanno effettuato una serie di controlli volti alla repressione dei possibili abusi in materia di edilizia e commercio.

Sotto il coordinamento del tenente Gerardo Visciano, gli agenti hanno effettuato verifiche in via San Gennariello arteria interessata da lavori utili a delimitare un'area posta a ridosso di un'attività commerciale, con la realizzazione in particolare di un muretto e di un cancello. Le verifiche dei caschi bianchi hanno però permesso di appurare che questi interventi riguardavano un'area pubblica, della quale quindi ci si stava “appropriando” senza alcun titolo. Dopo le verifiche del caso, è scattato il sequestro delle opere sin lì realizzate e il deferimento all'autorità giudiziaria del titolare dell'attività.

Durante i controlli, gli agenti hanno anche verificato la presenza, in località Scappi-Novesca, di un cumulo di rifiuti depositati senza seguire le prescrizioni previste dall'apposita ordinanza in materia di conferimento. Nella circostanza, gli agenti hanno constatato come gli stessi erano relativi ad una lavorazione edile.

Grazie alle verifiche effettuate sul posto, i vigili urbani sono riusciti a risalire al cantiere, posto non distante dal luogo del deposito illegale, appurando che lo stesso era attivo presso una civile abitazione. Dalle verifiche è emerso che proprietario e ditta incaricata avevano realizzato una diversa distribuzione interna degli spazi non autorizzata, con l'apertura non consentita di un varco su muratura portante e un illecito frazionamento. Per tali motivi, la struttura è stata sequestrata e i due responsabili sono stati denunciati. Individuato anche il mezzo con il quale erano stati trasportati gli scarti abbandonati sulla pubblica via: deferito il proprietario, si è proceduto al sequestro preventivo del veicolo.

Infine, in via Torretta Fiorillo, la polizia municipale ha individuato una tettoia realizzata abusivamente e ampia circa 50 metri quadrati. Sentito il pubblico ministero di turno, l'opera è stata posta sotto sequestro e il proprietario dell'immobile dove è stato individuato l'abuso è stato denunciato.

Mattinata di lavoro anche per gli agenti impegnati nelle verifiche in ambito commerciale. In particolare, sotto il coordinamento del tenente Giuliana Lorenzi, i caschi bianchi del comando di largo Costantinopoli hanno effettuato controlli mirati presso l'area mercatale di via Circumvallazione. Qui, oltre alle verifiche ai titolari delle postazioni aperte alla vendita al pubblico (che non hanno fatto emergere nessuna irregolarità tale da richiedere l'emissione di sanzioni e di altri provvedimenti), i controlli hanno riguardato anche la sosta dei veicoli lungo l'intera area. In questo caso, i vigili urbani hanno elevato complessivamente una decina di contravvenzioni.