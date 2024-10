A cura della Redazione

Proseguono secondo i programmi previsti i lavori di riqualificazione del plesso Orsi, la struttura scolastica posta su due livelli in via Lava Troia chiusa dall'autunno del 2016, da quando cioè alcune aule furono poste sotto sequestro per rischi statici e fu necessario lasciare liberi i locali.

Da allora gli alunni sono costretti ogni giorno ad usufruire di appositi mezzi di trasporto per raggiungere le classi dislocate in altre strutture, sempre appartenenti alla platea scolastica dell'istituto comprensivo Falcone-Scauda.

È quanto emerso dal sopralluogo effettuato dal sindaco Luigi Mennella, che ha chiesto di essere aggiornato sulle attività in corso di svolgimento. Con lui il vicesindaco e titolare della delega all'edilizia scolastica Michele Polese e il dirigente Antonio Sarnello. Presente anche una delegazione del comprensivo, guidata dalla dirigente scolastica Maria Josè Abilitato.

Il primo cittadino ha visitato i locali in corso di ultimazione e qui si è parlato anche della possibile collocazione di alunni e personale all'interno dei vari locali: “Abbiamo potuto constatare – le parole del sindaco Luigi Mennella – come siano davvero in dirittura d'arrivo i lavori e come sia concreto l'auspicio che la scuola, completa anche di arredi, possa essere consegnata alla scuola per l'avvio delle attività entro il prossimo anno scolastico”.

Tempo pochi mesi dunque e gli ultimi interventi saranno completati. La facciata esterna dell'istituto è già di fatto terminata e anche all'interno mancano poche rifiniture, prima di poter procedere alla collocazione degli arredi (compresi servizi igienici e riscaldamenti).

Sempre all'esterno sarà sistemata anche un ascensore, mentre una parte dell'energia elettrica necessaria sarà auto-prodotta grazie ad una serie di pannelli fotovoltaici già collocati sul tetto dell'edificio. “Chi ricorda la scuola come era nel passato, non riconoscerà la struttura – afferma il vicesindaco Michele Polese – Devo ringraziare gli uffici per il lavoro svolto e l'impegno profuso. Siamo pronti a riconsegnare un plesso di notevole importanza per la zona e per la comunità scolastica”.