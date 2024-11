A cura della Redazione

Sabato 9 novembre c'è un appuntamento da non perdere con La via dei tesori.

L'evento è organizzato dalla Octava APS e Wesuvio e per il suo interesse turistico-culturale gode del patrocinio della Città Metropolitana di Napoli.

La passeggiata prenderà il via alle 16.30 da corso Vittorio Emanuele (altezza bar "Il Salotto delle Donne") per concludersi alle 19.30 circa a via Piscopia (presso la "Casa di San Vincenzo Romano").

Nel corso del cammino si potranno ammirare numerosi tesori della città di Torre del Greco e visitare, con l'ausilio degli organizzatori, i seguenti punti: Chiesa di San Pietro a Calastro, Grotta della Madonna a Santa Maria del Principio, Ipogeo delle Anime di San Michele Arcangelo, Basilica di Santa Croce, Casa di San Vincenzo Romano.

Il costo del biglietto è di 5 euro comprensivo di un percorso di 3 ore e accesso in compagnia degli organizzatori ai 5 luoghi di culto della città.

Per partecipare è necessaria la prenotazione.

È possibile prenotare il proprio biglietto entro venerdì scrivendo nome, cognome e un contatto alla mail apsoctava@gmail.com.