Ci sono ancora posti disponibili nei due micronidi comunali di Torre del Greco: riaperti i termini per la presentazione delle domande.

È il senso dell'avviso pubblico rivolto alle famiglie interessate firmato dal dirigente alle politiche sociali, Gennaro Alessandro Borrelli. Nell'atto si legge che, entro il termine fissato allo scorso 30 settembre, risultano pervenute 27 istanze, ventuno relative al micronido ubicato all'Angioletti (via Giovanni XXIII) e sei per quello posto nel plesso Don Bosco di via del Clero, a fronte dei 50 totali (25 per ognuna delle due strutture).

Per questa ragione, si legge nell'avviso, “si intende procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per l’individuazione dei minori (0-36 mesi) che potranno frequentare il micronido”. Sono disponibili 4 posti all'Angioletti e 19 alla Don Bosco.

“I genitori/tutori o affidatari dei minori possono presentare domanda di ammissione utilizzando il modello che potranno scaricare dal sito istituzionale del Comune (www.comune.torredelgreco.na.it) o ritirare presso lo sportello del segretariato sociale dell'ente al piano terra presso la sede di via Calastro (ex molini meridionali Marzoli) il lunedì dalle 12 alle 14 e il giovedì dalle 10 alle 13”.

Viene inoltre ricordato che la domanda, debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12 del prossimo 15 novembre, a mano all'ufficio protocollo di palazzo La Salle o tramite pec all'indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it .

L'avviso completo può essere consultato sul sito internet del Comune, nella sezione Urp Informa.