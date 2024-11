A cura della Redazione

Attività socio-educative a favore dei minori: il Comune di Torre del Greco pubblica la manifestazione d'interesse volta all'individuazione dei soggetti con i quali creare un partenariato.

È quella firmata dal dirigente delle politiche sociali Alessandro Borrelli, a seguito del finanziamento di oltre 95mila euro ricevuto dal Comune torrese nell'ambito delle assegnazioni effettuate dal Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

In particolare, l'avviso “è finalizzato a promuovere l’attivazione e la realizzazione di iniziative-azioni aventi funzione educativa e ricreativa, destinate ai minori ed organizzate da parte di enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica presenti nel comune di Torre del Greco”.

n particolare le possibili iniziative, che devono svolgersi entro la fine dell'anno, dovranno riguardare attività ludico-ricreative, di sostegno scolastico, laboratoriali, sportive e ogni altro servizio socio-educativo territoriale con funzione educativa e ricreativa destinato alle attività dei minori.

“Il contributo – è ancora spiegato – sarà suddiviso per i singoli enti la cui progettualità sarà ritenuta meritevole di accoglimento e quindi ammissibile”.

L’istanza di partecipazione, redatta in carta libera, dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune via pec (protocollo.torredelgreco@asmepec.it) entro le ore 12 del prossimo 20 novembre. Alla domanda vanno allegate la proposta progettuale, la dichiarazione che il soggetto proponente è un ente di culto e copia fronte-retro della carta d’identità in corso di validità del rappresentante legale.