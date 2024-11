A cura della Redazione

Prende forma la proposta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella per le prossime festività natalizie: sono infatti stati pubblicati i bandi relativi alle iniziative in programma tra parco Salvo D’Acquisto e parcheggio Palatucci, dove si concentreranno una parte importante delle manifestazioni che il Comune ha in animo di promuovere durante la seconda edizione di “Felice Natale”.

Si parte dal villaggio con animazione nella villa restituita al pubblico dopo importanti interventi di riqualificazione. Coloro che intendono rispondere all’avviso “dovranno – viene spiegato – presentare un progetto per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento, che dovrà prevedere l’allestimento comprendente: il posizionamento di almeno dieci casette addobbate e illuminate adibite all’esposizione e vendita; una casetta per iniziative di charity e raccolta fondi ceduta ad associazioni benefiche; posizionamento di almeno altre dieci casette adibite alla somministrazione di alimenti e bevande”.

L’orario minimo di svolgimento della manifestazione sarà fra le 17 e le 22, salvo nei weekend, dove l’apertura sarà estesa anche al mattino dalle 10 alle 13 e quello di chiusura serale sarà fissato non prima delle ore 24. Il villaggio di Natale si svolgerà tra il 6 dicembre 2024 e il 6 gennaio 2025.

Le casette potranno ospitare vendita di prodotti artigianali tipici; decorazioni natalizie; arte presepiale; giocattoli ed articoli per bambini artigianali e non; libri ed oggetti culturali; piante e fiori natalizi; prodotti per la casa ed il benessere; prodotti tipici natalizi; Vin Brulé o vino tipico locale e castagne; pop corn, noccioline caramellate, zucchero filato; cioccolata calda, waffel, milk shake; articoli da bar (solo bevande, escludendo tassativamente i superalcolici); cornetti e crepes; cioccolato (artigianale e non) e suoi derivati, oltre che dolciumi vari; prodotti alimentari ed artigianali; prodotti tipici e gastronomici; panini, hot dog, sandwich; rosticceria; percorsi di enogastronomia e\o birrificio artigianale; pizza in teglia e saltimbocca; fotografo con relativo stand di stampa rapida. Non sarà ammessa la vendita di prodotti o oggetti usati. “Per ogni tipologia o figura richiesta l’operatore economico dovrà accettare una sola candidatura (valutata in base alla tempistica di inoltro della domanda) in modo tale da dare esclusività di vendita dei propri prodotti”.

Le richieste, seguendo le procedure stabilite dal bando, potranno essere effettuate all’indirizzo pec suap.torredelgreco@asmepec.it entro e non oltre le ore 13 del prossimo 15 novembre.

Pubblicata anche la manifestazione di interesse per la realizzazione di un luna park all’interno del parcheggio Palatucci. Anche in questo caso orari minimi dalle 17 alle 22, con apertura mattutina nei weekend dalle 10 alle 13 e chiusura serale fissata non prima delle 24. Costo massimo per le attrazioni sarà di 3 euro, che sale a 6 per la ruota panoramica e 8 euro per la pista di pattinaggio (per un tempo minimo di utilizzo in questo ultimo caso di 30 minuti e accesso gratuito in caso di dotazione personale di pattini). Oltre alla ruota panoramica e alla pista di pattinaggio, le attrazioni ammesse saranno music bob, ranger, tappetino volante, miniera, autoscontro, rotonda, tiro a segno, molle, pistina; giostra per bambini azionata a motore mega jump; e mini-seggiolini. Stesso iter per la presentazione delle domande, con pec (suap.torredelgreco@asmepec.it) e scadenza (ore 13 del 15 novembre).

Per consentire gli interventi necessari al pieno funzionamento del parcheggio posto a ridosso del complesso La Salle, sono state previste due ordinanze. La prima prevede che da lunedì 11 a domenica 17 novembre nell’area il divieto di sosta dalle 7.30 alle 17, che diventerà h24 da lunedì 18 a mercoledì 20 novembre. Per le stesse ragioni da martedì 12 novembre e fino al 12 gennaio 2025 sarà disposto il divieto di sosta con rimozione forzata h24 nel lato monte del parcheggio in via onorevole Crescenzo Mazza (dove insisteva l’ex ecopunto dei rifiuti), dove sarà collocato il punto di conferimento per ingombranti e Raee.