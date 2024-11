A cura della Redazione

Esplorare i progetti pionieristici ideati e realizzati dai partecipanti a Eco Identity, il progetto promosso dall'incubatore Stecca di Torre del Greco e dalla società di progettazione Medaarch di Cava de' Tirreni, in collaborazione con CNA Salerno e Confcommercio Campania. È il proposito alla base di “Demo e Showcase di soluzioni ecovative”, in programma giovedì 14 novembre dalle 10 alle 13 presso il Centro per l'artigianato digitale Cad di Cava de' Tirreni.

Si tratta, come spiegano Giuliana Esposito e Amleto Picerno Ceraso, rispettivamente Ceo di Stecca e Medaarch, di “un momento di incontro e confronto sulle più recenti innovazioni sostenibili sviluppate nell'ambito del progetto Eco Identity, finanziato dall’iniziativa Tocc di Invitalia per il Ministero della Cultura e che mira a realizzare e divulgare metodologie creative che uniscano tecnologie e green, integrando innovazione e tradizione”.

“I partecipanti – proseguono Esposito e Picerno Ceraso – presenteranno le loro soluzioni ecologiche e innovative di fronte ad un selezionato panel di esperti, aprendo un dialogo sulle nuove prospettive di ecosostenibilità per design, artigianato, moda e architettura”.

Tra gli esperti che valuteranno le proposte progettuali ci saranno anche Simona Paolillo, segretario del CNA Salerno; Livio Barone, project manager dell'incubatore Stecca; Emiliano De Masi, co-founder & innovation creator. L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’opportunità per condividere esperienze e riflessioni sui temi dell’innovazione e della sostenibilità.

“Siamo certi – concludono i promotori – che questo appuntamento rappresenterà un'importante occasione di networking e confronto sulle sfide e le opportunità del settore”.