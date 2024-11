A cura della Redazione

Un Natale all’insegna della solidarietà e della beneficenza. In vista delle festività di fine anno, torna l’appuntamento con la «raccolta solidale» organizzata dall’associazione Ishtar, impegnata dal 2017 nel promuovere iniziative culturali e sociali in grado di valorizzare il territorio e le sue risorse.

Per la terza edizione dell’evento, l’organizzazione no-profit guidata dalla presidente Felicia Di Donna ha scelto una slogan particolarmente significativo: «Regala un sorriso» a chi ha bisogno di un aiuto.

La raccolta solidale è arrivata allo sprint finale: la consegna è prevista per domenica 1 dicembre presso la chiesa di Santa Maria di Portosalvo, a due passi dal porto cittadino. Gli interessati possono donare indumenti usati e non - comprese lenzuola e coperte per consentire alle famiglie in difficoltà di affrontare l’inverno - nonché giocattoli, accessori, oggettistica e articoli per bambini (passeggini, seggioloni e via dicendo) senza distinzioni di sesso e taglie. Il giorno della consegna si trasformerà in una vera e propria festa per il quartiere: un vero e proprio momento ludico e di felicità con patatine, palloncini, festoni, dolci e rustici - tutti fatti in casa dagli associati - e musica e balli con i volontari dell’oratorio.

«Siamo arrivati alla terza edizione dell’evento, articolato su tre appuntamenti annuali: uno a dicembre, uno a luglio e uno in occasioni delle festività pasquali per la consegna delle uova ai bambini - sottolinea la presidente di Ishtar, Felicia Di Donna -. Abbiamo scelto la chiesa di Portosalvo per due motivi: il primo è perché questa meravigliosa parrocchia abbraccia una comunità molto vasta e molto bisognosa. Il secondo è legato a una questione di cuore: tra gli associati di Ishtar c’è il dottor Salvatore Acampora, nipote di Don Luigi Acampora, il parroco di Portosalvo che per anni è stato al servizio della comunità lasciando una meravigliosa eredità che oggi don Vincenzo porta avanti con entusiasmo e capacità.

Per Ishtar è una questione di continuità e di legame profondo con questo territorio che ci spinge ogni anno a impegnarci sempre di più per donare sorrisi e unirci nella solidarietà. Negli anni scorsi i cittadini di Torre del Greco e non solo hanno dato prova di grande cuore e grande attenzione alle fasce deboli, ci auguriamo di andare avanti sul solco tracciato durante le prime due edizioni. Sul biglietto informativo della raccolta sono presenti tre numeri di telefono a cui chiamare: i volontari dell’associazione sono a disposizione per il ritiro delle buste donate ovunque».