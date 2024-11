A cura della Redazione

Pubblicato l’avviso pubblico, firmato dal dirigente alle politiche sociali Alessandro Borrelli e dal rup Martina Improta, per la concessione di contributi economici per il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola dell'infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado di Torre del Greco per l'anno scolastico in corso.

I requisiti necessari sono la residenza a Torre del Greco, la certificazione della disabilità in corso di validità e l'iscrizione-frequenza ad uno degli istituti comprensivi della città. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per venerdì 29 novembre alle ore 12: “I cittadini in possesso dei requisiti – viene spiegato nell'avviso pubblico – possono presentare domanda e i documenti richiesti presso l'ufficio protocollo generale di via De Gasperi-complesso La Salle o a mezzo pec protocollo.torredelgreco@asmepec.it”. Occorrerà allegare il verbale della commissione medica per l'accertamento della disabilità; documento di riconoscimento e tessera sanitaria del richiedente; attestazione Isee per l'anno 2024 riferita all'intero nucleo familiare; copia del codice Iban intestato al richiedente o al beneficiario (escluso libretto postale).

Sempre nell'avviso, viene evidenziato come il contributo verrà erogato in due tranche, con importi crescenti a seconda delle percentuale di frequenza scolastica: una prima parte entro le festività natalizie, una seconda nel 2025 e comunque entro il termine dell'anno scolastico.

Qualora le istanze pervenute dovessero essere superiori alle disponibilità di bilancio, si procederà alla redazione di una graduatoria che tenga conto prima del grado di disabilità del destinatario e poi del valore dell'Isee del nucleo familiare. “I cittadini che usufruiscono del trasporto ordinario espletato dall'ufficio istruzione del Comune di Torre del Greco – viene infine sottolineato – non possono richiedere il contributo”.

Maggiori informazioni e dettagli, insieme alla domanda per richiedere il contributo, sono presenti sul sito del Comune (www.comune.torredelgreco.na.it) alla sezione Urp Informa.