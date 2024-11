A cura della Redazione

Venerdì 22 novembre alle ore 20, alla Basilica di Santa Croce, Torre del Greco, va in scena lo spettacolo L’attesa, un omaggio teatrale a San Vincenzo Romano.

Lo spettacolo ritorna a sei anni di distanza dal suo debutto del 2018 quando fu rappresentato sul sagrato della chiesa per la canonizzazione del Santo.

Prodotto da La Bazzarra per la regia di Gigi Di Luca vede in scena gli attori Ernesto Lama e Gina Perna, la cantante Monica Pinto e il musicista Aniello Palomba con la partecipazione degli allievi de la Scuola di Teatro La Bazzarra.

Il testo scritto da Davide Sacco, si carica di significato come incontro tra la storia antica e quella moderna, entrambe legate alla straordinaria figura di San Vincenzo Romano. Un percorso di fede e di commozione che, tramite canti e parole, rievocherà quella che è stata la grande vita di un semplice uomo che, proprio nel suo essere semplice, ha reso possibile l’impossibile, ovvero arrivare ai cuori della gente e creare un ponte d’amore.

Con la scenografia naturale della Basilica di Santa Croce, i due attori daranno vita a un atto di fede e arte in memoria di quello che è stato un uomo di Dio in mezzo al popolo.

Un omaggio intenso e vibrante che intende onorare San Vincenzo Romano, ricordandolo non solo come figura religiosa, ma come simbolo universale di amore e dedizione.

Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia lasciarsi coinvolgere dalla potenza delle parole, della musica e della spiritualità.

Lo spettacolo rientra nel progetto “San Vincenzo Romano, fate bene il bene”, curato della Basilica di Santa Croce con la supervisione di Don Giosuè Lombardo e finanziato dalla Regione Campania.