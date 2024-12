A cura della Redazione

La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica nelle seguenti zone del Comune di Torre del Greco:

TRAVERSA DI VIA CAVALLO

TRAVERSA DI VIA MONTI DI RESINA

TRAVERSA GARZILLI

TRAVERSA I DI VIA MONTEDORO

VIA CAPPELLA BIANCHINI

VIA CAVALLO

VIA ENRICO DE NICOLA

VIA ETNA

VIA LAMARIA

VIA MONTE SOMMA

VIA MONTEDORO

VIA NUOVA TRECASE

VIA PISANI

VIA RUGGIERO

VIA SCAPPI NOVESCA

VIA VALLE D'AOSTA

ED IN TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 11:00 di mercoledì 4 dicembre 2024.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.