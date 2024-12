A cura della Redazione

Per il secondo anno consecutivo la giunta guidata dal sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella licenzia il bilancio di previsione prima della fine dell'anno solare.

L'esecutivo torrese ha infatti approvato il documento economico-finanziario nel corso della seduta svoltasi ieri sera, martedì 3 dicembre, poco prima della riunione di consiglio comunale. Per l'amministrazione comunale si tratta di un vero e proprio record (mai negli ultimi decenni si era riuscito ad approvare lo schema di bilancio previsionale prima della conclusione dell'anno in corso per due volte consecutive) mentre per l'Ente, e in particolare per gli uffici, questo rappresenta un aspetto non di poco conto, in quanto - se il consiglio comunale dovesse ratificare il documento entro il prossimo 31 dicembre - si potrebbe permettere loro di lavorare già dal 2 gennaio 2025 sulla spesa corrente e non con i dodicesimi dell'esercizio precedente.

Soddisfatta l'assessore con delega al Bilancio, Anna Fiore, che nelle ultime settimane si è dedicata, con gli uffici preposti guidati dal dirigente Alessandro Cacchione, a limare i conti per consentire poi alla giunta di poter votare la relativa delibera: “Credo sia per la prima volta – sottolinea l'assessore Anna Fiore – che riusciamo a rispettare i tempi previsti per due anni consecutivi, garantendo al Comune la possibilità di programmare e fornire attività e servizi ai cittadini fin da gennaio 2025. Se lo scorso anno poteva sembrare un’eccezione, oggi possiamo affermare con orgoglio che questo risultato sta diventando la regola. Un dato reso possibile grazie al lavoro del settore finanziario del Comune di Torre del Greco”.

Un risultato che del resto fonda le proprie radici nelle linee programmatiche di cui si è dotata l'amministrazione comunale guidata da Luigi Mennella: “Sin dall’inizio del mandato – prosegue la titolare della delega al Bilancio nella giunta torrese – col sindaco ci siamo posti un obiettivo semplice ma fondamentale: assicurare una gestione amministrativa efficiente, a partire dal rispetto dei tempi della programmazione. Come assessore al bilancio, sono particolarmente soddisfatta di questo traguardo, che permette a tutti i settori del Comune di avere risorse disponibili già dal primo gennaio, evitando i limiti dell’esercizio provvisorio e garantendo continuità nei servizi per la comunità”.

Ora lo sguardo è proiettato al futuro: nei prossimi giorni il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, sentiti i capigruppo di partiti, movimenti e liste civiche presenti a palazzo Baronale, convocherà la seduta dell'assise destinata ad esprimersi sul bilancio previsionale 2025. La giunta, e in particolare proprio l'assessore Fiore, col nuovo anno si metteranno invece al lavoro per arrivare all'approvazione del conto consuntivo, che stavolta dovrebbe arrivare in tempi ragionevolmente più rapidi rispetto a quanto avvenuto quest'anno (in particolare a causa dei ritardi generati dal cambio di servizio gestionale), liberando nuove somme da poter investire nell'opera di programmazione coordinata dall'amministrazione comunale.