A cura della Redazione

Quasi 4.000 alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia e della primaria, circa 1.000 presenze sulla sola pista di pattinaggio e iniziative assai partecipate per le associazioni che si occupano di persone diversamente abili.

Sono alcuni dei numeri del Villaggio Felice Natale, l’area appositamente allestita per le feste all’interno del parco Salvo D’Acquisto di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa su indicazione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, quando è stato effettuato il giro di boa per ciò che concerne le attività programmate nella villa comunale e nel vicino luna park realizzato nel parcheggio Palatucci di via De Gasperi (il taglio del nastro delle due strutture è avvenuto lo scorso 12 dicembre, la chiusura dei battenti è prevista per il prossimo 6 gennaio).

Il successo dell’iniziativa è dato anche dai buoni riscontri che si segnalano presso le aree commerciali del villaggio, casette che ogni giorno registrano presenze significative, nonostante alcune serate sia state condizionate dal meteo, con pioggia e vento che hanno inevitabilmente rallentato le attività. Tra i riscontri più importanti, si segnala quello registrato da Puok, una delle attrazioni gastronomiche più visitate, che mediamente ha venduto circa trecento panini a serata.

Non mancano poi le novità al Villaggio Felice Natale: tra poco infatti Babbo Natale, la cui casa è stata presa d’assalto dai piccoli che hanno fatto visita all’area del parco D’Acquisto, sarà sostituito dalla Befana, che si appresta ad arrivare con i suoi regali e le sue calze a Torre del Greco. L’appuntamento è per il prossimo 2 gennaio, quando di fatto si avvierà l’ultima parte delle iniziative promosso al villaggio e al vicino luna park.