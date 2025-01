A cura della Redazione

Prende sempre più forma la Cittadella dello Sport lungo viale Europa a Torre del Greco: dopo il palazzetto, infatti, da oggi è a tutti gli effetti attivo anche il cantiere della piscina comunale: 25 metri di lunghezza per 12,5 di larghezza, tali da ricavare sei corsie, l'impianto natatorio sarà realizzato non distante da dove sorgerà il palazzetto, i cui lavori sono partiti alcuni mesi fa.

Anche quest'ultima struttura è stata ammessa a finanziamento con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport, nello specifico per un importo pari a 2,5 milioni di euro. Previsto un cofinanziamento con fondi comunali per ulteriori 275mila euro.

A porre la prima pietra è stato il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella: “Si tratta di un altro significativo passo compiuto in favore della pratica sportiva e, più in generale, per l'intera città. Gli interventi, se tutto andrà come da cronoprogramma, dovrebbero essere completati entro la fine di gennaio del 2026, per poi passare alle necessarie fasi di collaudo. Mi sento di ringraziare il vicesindaco Michele Polese e gli uffici guidati dal dirigente Antonio Sarnello per l'enorme impegno profuso”.

Mentre si svolgeva la cerimonia, poco distante le escavatrici proseguivano gli interventi propedeutici alla realizzazione dell'attiguo palasport: “È importante evidenziare – prosegue il primo cittadino – che i lavori vanno avanti nei tempi e nei modi previsti. A breve l'area interessata dagli scavi, dove gli operai hanno trovato anche una parte in roccia che ha creato qualche problema prontamente risolto, sarà messa in piano per avviare le attività di realizzazione delle fondamenta. Ricordiamo che in bilancio sono stati stanziati anche i fondi necessari alla redazione del progetto del nuovo stadio, attività necessaria per conoscere i costi e soprattutto lavorare per il reperimento delle risorse necessarie”.

Presente anche la consigliera delegata allo sport Valentina Ascione, il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio e la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia: “Questa zona – ha detto Raia – sta diventando sempre più l'area dello sport di Torre del Greco. Merito dell'amministrazione comunale nella sua interezza, che sta compiendo sforzi significativi per portare a termine progettualità di ampio respiro a favore della città”.

Per il mondo dello sport erano presenti tra gli altri il fiduciario del Coni a Torre del Greco Liberato Esposito, il maestro di judo Sandro Piccirillo e l'organizzatore della Capri-Napoli Luciano Cotena. E soprattutto il campione olimpico e mondiale di pallanuoto, Pino Porzio: “Da uomo di sport prima ancora che da atleta e allenatore che vive a stretto contatto con il mondo delle piscine – le sue parole – saluto sempre con piacere l'avvio di interventi che testimoniano la lungimiranza degli enti locali nell'investire in una risorsa importantissima, che ci ha regalato tante soddisfazioni a livello internazionale, permettendo a tanti giovani e giovanissimi di poter praticare discipline che altrimenti rischierebbero di essere loro precluse”.

L'impianto natatorio, una volta ultimato, potrà ospitare gare di nuoto, pallanuoto under 14 e nuoto sincronizzato.