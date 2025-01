A cura della Redazione

Parte il servizio di asilo nido comunale a Torre del Greco: oltre quaranta bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi potranno prendere parte alle attività programmate dall'ambito territoriale sociale n. 31 e affidate, dopo le procedure previste da un bando nato per volontà dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, alla cooperativa sociale Senexus.

Due i punti individuati: si inizia mercoledì 22 gennaio al plesso di via Del Clero dell'istituto comprensivo Don Bosco-D'Assisi, dove sono state registrate sedici adesioni su un totale di 25 disponibilità (il bando resta aperto in caso di ulteriori domande fino ad esaurimento dei posti). Alla cerimonia di inaugurazione, in programma alle ore 10.30, parteciperanno tra gli altri, oltre al primo cittadino, l'assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, che ha seguito insieme agli uffici le varie fasi che hanno portato alla riattivazione del servizio di asilo nido a Torre del Greco dopo gli anni di sospensione seguiti alla pandemia, e il dirigente del settore, Alessandro Borrelli.

Martedì 28 gennaio sarà invece la volta del secondo asilo nido, che verrà collocato presso la sede della scuola Angioletti di via Giovanni XXIII: in questo caso, il numero di adesioni ha raggiunto la quota massima prevista pari a 25.