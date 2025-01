A cura della Redazione

Riparte il progetto World Café a cura del Forum dei Giovani di Torre del Greco, in collaborazione con l'associazione Ianua Australis.

L'ente di rappresentanza giovanile ha recentemente approvato l'iniziativa che prevede una serie di appuntamenti a cui prenderanno parte i giovani volontari del Corpo Europeo di Solidarietà, provenienti da Spagna, Germania e Francia. Un'occasione, dunque, per scoprire culture diverse e lasciarsi ispirare da nuovi punti di vista, praticando una lingua straniera. È così che il Forum dei Giovani, grazie alla collaborazione con Ianua Austrlias, intende fornire l'opportunità ai partecipanti di migliorare la propria capacità di parlare la lingua più diffusa al mondo, l'inglese, favorendo il multilinguismo e la partecipazione attiva di persone provenienti da altri paesi.

Il primo appuntamento del World Café è fissato per giovedì 23 gennaio a partire dalle ore 18,30. Il Forum dei Giovani accoglierà i volontari del Corpo Europeo di Solidarietà tra le mura della propria sede sita a Palazzo Baronale, al fine di realizzare un tavolo di discussione sul primo tema scelto per l'iniziativa “The role of social networks in our social relationships”.

Sui canali ufficiali dell'ente di rappresentanza giovanile torrese è già possibile consultare il calendario dei prossimi appuntamenti del World Café.

«Siamo riusciti a rinnovare il progetto grazie alla proficua collaborazione con Ianua Australis. L'iniziativa offre diverse opportunità ai giovani torresi e incarna al meglio lo spirito europeo che ha sempre caratterizzato i Forum dei Giovani» - spiega il consigliere del Forum Giuseppe Palomba. «Poter collaborazione con il Forum dei Giovani di Torre del Greco è per noi motivo di grande soddisfazione. Siamo convinti che il World Café, alla sua seconda edizione, riuscirà a trasmettere l'importante valore aggiunto europeo ai giovani della nostra comunità locale, all'insegna del multilinguismo e della partecipazione attiva» - sottolinea Andrea Colantonio, amministratore dell'associazione Ianua Australis.