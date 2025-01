A cura della Redazione

Venticinque iscritti, aree dedicate al gioco e al riposo, attività assicurate dagli operatori individuati da due cooperative. È partito oggi, martedì 28 gennaio, il servizio di asilo nido all'istituto comprensivo Angioletti di Torre del Greco. Si tratta del secondo, dopo quello inaugurato la settimana scorsa al plesso Don Bosco di via del Clero.

A tagliare il nastro dell'attività, tornata dopo cinque anni dall'ultima volta che il Comune era riuscito a garantirla (nel 2020), il sindaco Luigi Mennella, la vicepresidente del consiglio regionale Loredana Raia, l'assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino e la dirigente scolastica dell'Angioletti Rosaria Lo Priore.

“L'attenzione dell'amministrazione nei confronti di bambini e dei ragazzi è massima – ha detto nel suo intervento il primo cittadino –. Lo testimonia non solo l'impegno profuso per garantire il servizio di asilo nido, ma anche quello che abbiamo posto per accelerare i lavori necessari per la realizzazione della struttura di Villa Guerra, per la quale contiamo presto di riprendere le ultime opere in vista della sua ultimazione. Tanto stiamo facendo, più in generale, per il mondo della scuola e per garantire che, accanto al sacrosanto diritto allo studio, siano assicurate anche le giuste condizioni generali che sono altrettanto necessarie. Un ringraziamento in tal senso va all'assessore Mariateresa Sorrentino per l'impegno che quotidianamente profonde e alla vicepresidente del consiglio campano Loredana Raia, in rappresentanza di un ente, la Regione, che tanti fondi ha messo e metterà a disposizione della città per realizzare opere importanti e funzionali per il nostro futuro”.

A prendere in carico i 25 piccoli iscritti al servizio (il numero massimo di posti messi a disposizione) saranno gli operatori delle cooperative sociali Yasmjla e L'impronta, che si occuperanno di gestire le diverse attività programmate nell'ala dell'istituto di via Giovanni XXIII messa a disposizione per l'asilo nido.

“La nostra 'casa', come consideriamo la scuola – ha detto la dirigente Rosaria Lo Priore – si arricchisce ulteriormente. Siamo contenti, perché il servizio di asilo nido sposa il nostro concetto di scuola, basato su un'idea di 'patto educativo', basato sul concetto che i piccoli possano essere seguiti e correttamente orientati subito verso l'età dell'obbligo scolastico. Abbiamo intenzione di continuare a collaborare con le istituzioni e siamo certi che sapremo regalare alla nostra platea scolastica altre importanti novità”.

Dopo il taglio del nastro, a benedire i locali e i presenti è stato il decano del presbiterio di Torre del Greco, don Salvatore Accardo.