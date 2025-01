A cura della Redazione

“In occasione del ‘Giorno della Memoria’, con profonda tristezza, rilevo l’inaccettabile indifferenza dell’Amministrazione Luigi Mennella. In città, come tutti sanno, con qualche eccezione, vi sono importanti parchi dedicati a due martiri della barbarie nazifascista, Salvo D’Acquisto e Giovanni Palatucci”.

Lo afferma Antonio Borriello, ex docente di Italiano e Storia. “Nelle predette aree - prosegue lo studioso - emergono due stele, peraltro circondate da rifiuti (Palatucci), con le belle effigie in bronzo dorato dei nostri amati eroi, realizzate dallo scultore Vincenzo Borriello. Pertanto, stamani ho ritenuto doveroso recarmi sul posto per testimoniare e ricordare come cittadino ed intellettuale due fulgidi e straordinari esempi che hanno pagato con la vita la loro opposizione alla disumana violenza e indicibile catastrofe della seconda guerra mondiale. In proposito - conclude Borriello - è forte il rammarico che, davanti ad eventi di tale rilevanza morale e civile, da trasmettere soprattutto alle giovani generazioni, non risulta neanche un gesto, non una parola da parte delle Istituzioni”.