A cura della Redazione

Nella giornata di ieri, lunedì 10 febbraio, nella direzione della sede della Gori di Ercolano si è tenuta una riunione del movimento di Potere al Popolo ed Alternativa Civica Popolare con il presidente ing. Vittorio Cuciniello per un aggiornamento sui lavori del collettaento delle acque reflue di Torre del Greco.

Il presidente ha confermato il cronoprogramma dei lavori per cui in primavera il 40 per cento delle acque reflue verranno convogliate a Villa Inglese di Torre del Greco ed in via Fusco di Torre Annunziata, per confluire poi nel collettore fiume Sarno. La restante quantità dei reflui che attualmente fanno capo a San Giuseppe alle Paludi verranno incanalate entro la fine dell'anno in condotte sottomarini con agganciamento in località Villa Inglese e quindi sversamento alla fine al collettore foce Sarno.

Nel contempo verrà effettuato un pretrattamento dei reflui di San Giuseppe per attenuare l'inquinamento degli stessi.

«Alla luce di quanto suesposto - si legge in una nota - la delegazione di Potere al Popolo ed Alternativa Civica Popolare ha chiesto di includere un controllo al depuratore autonomo delle Officine delle ferrovie di Santa Maria la Bruna. Poiché questi lavori sono concatenati, un interessamento di tutti gli sversamenti del fiume Sarno, per il quale si sono fatti lavor,i è stato doveroso poiché prima di parlare di cambiamenti climatici ecc. ecc., dobbiamo in primis bonificare tutti i disastri fatti dall'uomo".

La riunione si è conclusa con altri incontri di aggiornamenti fino alla fine dei lavori.