Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella per provare a superare i ritardi di pagamento delle fatture ai fornitori che forniscono servizi e prestazioni al Comune di Torre del Greco.

Nel corso dell’ultima seduta, la giunta torrese ha infatti approvato, su proposta dell’assessore al Bilancio Anna Fiore, due delibere che vanno proprio nel solco tracciato lo scorso anno dall’esecutivo, atti dove si delinea la previsione per l’anno in corso.

“Nell’ultimo anno – afferma l’assessore Fiore – con il dirigente del settore finanziario, Giacomo Cacchione, abbiamo messo a punto un nuovo sistema operativo, che prevede il coinvolgimento di tutti i settori dell’Ente. Si sta lavorando con grande impegno per ridurre sempre più i tempi di pagamento ai fornitori del Comune: un impegno profuso in prima persona dal dirigente del settore finanziario che, insieme ai responsabili dei pagamenti dei singoli settori, tiene incontri periodici e monitora costantemente lo stato di avanzamento. Positiva in tal senso si sta rilevando, inoltre, la scelta fatta dall’amministrazione di assegnare un contabile a ciascun settore dell’Ente”.

“Non siamo ancora arrivati all’azzeramento dei ritardi - aggiunge la componente dell’esecutivo cittadino -. In qualche settore permangono criticità, ma siamo sulla buona strada ed i risultati si vedono. Abbiamo potuto destinare per l’anno 2025 meno soldi al fondo di garanzia debiti commerciali, e ciò tradotto vuol dire avere 490mila euro in più da spendere per servizi da offrire ai cittadini nell’anno corrente, oltre a rispettare il principio che chi effettua un lavoro debba poter contare su tempi certi di pagamento. Continueremo a lavorare con grande impegno per arrivare ad annullare del tutto i possibili ritardi”.