A cura della Redazione

Fissata per martedì 18 febbraio la conferenza “Arbitro: un nuovo punto di vista sul calcio e sul mondo del lavoro”, a cura del Forum dei Giovani di Torre del Greco.

L’incontro, che ha l’obiettivo di illustrare la dimensione sportiva e professionale della figura dell’arbitro, si terrà presso la sede di via Calastro dell’Istituto Superiore “Francesco Degni”, nella mattinata di martedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

L’iniziativa, organizzata dal Forum in collaborazione con l’Associazione Italiana Arbitri, ha lo scopo di presentare il corso di formazione “Arbitri Italiani AIA”, evidenziando le competenze trasversali che la figura dell’arbitro acquisisce. Ai saluti istituzionali della dirigente scolastica del Degni Benedetta Rostan, dell’assessore alle politiche giovanili Anna Fiore e della consigliera delegata Valentina Ascione, seguiranno gli interventi degli ospiti Liberato Esposito, dirigente benemerito AIA e fiduciario CONI; Antonio D’Antonio, presidente sezione AIA Torre del Greco; Ruben Arena, arbitro CAN; Emanuele Ciaravolo, arbitro CAN D; Giorgio Cropano e Fabio Martello, arbitri OTR; Lorenzo Martello e Luigi Di Sarno, assistenti OTR.

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di partecipare alle simulazioni interattive organizzate proprio dagli ospiti coinvolti. «L’iniziativa ha come scopo quello di promuovere la figura arbitrale non solo come hobby ma come una grande possibilità di crescita professionale e sociale. Il ruolo dell’arbitro è spesso dibattuto e ricco di sfumature. Ringraziamo l’Istituto Degni per l’ospitalità e in particolare il presidente della Sezione AIA, D’Antonio, e l’arbitro CAN, Ruben Arena» - spiegano i consiglieri organizzatori Cropano, D’Albenzio, Battiloro, Fabiano e Castellano. «Siamo entusiasti di questo evento e speriamo di poter arrivare in tutti gli istituti. Il nostro obiettivo è coinvolgere sempre più giovani nella vita pubblica, avvicinandoli alla res pubblica e ai valori della partecipazione attiva», dichiara l’ufficio di presidenza del Forum dei Giovani.