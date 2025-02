A cura della Redazione

Il Consiglio Comunale di Torre del Greco ha approvato oggi la delibera con cui il Comune recepisce ufficialmente la Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla Vita Comunale e Regionale, il Libro Bianco della Commissione Europea. Un nuovo impulso per la gioventù europea e la Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 novembre 2003.

Si tratta di un importante passo avanti per il riconoscimento e il rafforzamento del ruolo delle giovani generazioni nei processi decisionali locali. La Carta Europea della Partecipazione dei Giovani alla Vita Comunale e Regionale è un documento chiave che promuove la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica e sociale delle proprie comunità.

Essa fornisce raccomandazioni concrete ai governi locali affinché creino le condizioni per un’effettiva inclusione dei giovani nelle politiche pubbliche. L’approvazione di questa delibera è il risultato di un percorso di sensibilizzazione e dialogo che ha visto protagonista il Forum dei Giovani di Torre del Greco. Grazie al suo impegno e alla partecipazione al bando regionale per il finanziamento dei Forum comunali in Campania “Giovani in Comune”, è stato possibile portare all’attenzione del Consiglio Comunale l’importanza di adottare strumenti normativi che garantiscano un maggiore coinvolgimento dei giovani nella governance locale.

«Questo traguardo rappresenta un segnale concreto di apertura della nostra amministrazione alle istanze giovanili e una dimostrazione del valore della partecipazione attiva dei giovani alla vita politica della città» - hanno dichiarato i rappresentanti il Forum dei Giovani di Torre del Greco -. Ora sarà fondamentale tradurre questi principi in azioni concrete, per garantire spazi di confronto reali e strumenti di partecipazione efficaci per tutti i giovani torresi».