A cura della Redazione

La lavorazione del corallo e del cammeo, le bellezze paesaggistiche, i monumenti, la ristorazione e le prerogative dell’accoglienza. E tanto altro ancora.

Torre del Greco mette in vetrina le proprie prerogative a nove mesi dall’attribuzione del titolo di “città turistica”. Lo fa in occasione della 27esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, l’atteso appuntamento con la più importante fiera del Mediterraneo, momento strategico per gli operatori del settore e non solo, in programma dal 13 al 15 marzo prossimi alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

Una kermesse attesa, vista l’annunciata partecipazione di almeno 15.000 visitatori professionali, con quasi 6.000 agenzie di viaggio accreditate e più di 140 buyers nazionali e internazionali.

In questi giorni fervono i preparativi per la predisposizione dello stand dell’ente all’interno dei padiglioni della Mostra e per le iniziative di valorizzazione pensate per promuovere il brand cittadino.

Per parlare di questo e per mostrare in anteprima una parte del materiale promozionale pensato per l’occasione (materiale che servirà in seguito a promuovere la città all’interno di altri contenitori e in altre circostanze), è stata indetta una conferenza di presentazione per martedì 11 marzo, alle ore 12.30, nell’aula consiliare di palazzo Baronale (via del Plebiscito , 1 - Torre del Greco), alla quale parteciperanno tra gli altri il sindaco Luigi Mennella, la presidente della commissione consiliare al Turismo Valentina Ascione, i rappresentanti dell’ufficio Turismo del Comune di Torre del Greco, una delegazione dell’istituto Degni (che nello stand dell’ente si occuperà dell’accoglienza degli ospiti e di alcune dimostrazione legate alla lavorazione di corallo e cammeo), associazioni ed enti a vario titolo coinvolti nella kermesse.