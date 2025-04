A cura della Redazione

Un nuovo importante gesto di responsabilità civica e solidarietà arricchisce Torre del Greco: il Rotaract Club Torre del Greco Comuni Vesuviani, guidato dalla presidente Elisabetta Rocco, ha donato un defibrillatore semiautomatico (Dae) alla zona della Litoranea, cuore pulsante della movida e delle attività commerciali della nostra città.

Il dispositivo verrà installato presso il Lido La Vela Beach Club, in via Litoranea, 3 Torre del Greco (Na), un’area molto frequentata, soprattutto nella stagione estiva, dove la presenza di un presidio salvavita rappresenta un valore aggiunto di primaria importanza per la sicurezza pubblica.

Questa iniziativa rientra nel progetto “Torre del Cuore”, nato sotto la presidenza di Wanda Ascione (a.R. 2023-2024), con l’obiettivo di rendere Torre del Greco una città cardioprotetta.

L’installazione del primo defibrillatore risale al 3 giugno 2024 nella centralissima via Roma, mentre questa seconda installazione, prevista per domani, venerdì 18 aprile, è stata concepita per proteggere il grande flusso di bagnanti e cittadini che quotidianamente attraversano l’area.

Anche in questa occasione, il distretto del commercio “Vesuvio Vista Mare” ha svolto un ruolo determinante, seguendo le procedure autorizzative e fungendo da trait d’union tra la cittadinanza attiva e l’amministrazione comunale, facilitando il dialogo tra le realtà del territorio e sostenendo le attività produttive locali.

Grazie al supporto del Comune di Torre del Greco, è stato possibile individuare aree dotate degli impianti elettrici necessari e procedere con l’installazione dei dispositivi, dimostrando una virtuosa collaborazione tra istituzioni e associazioni giovanili.

Un sentito ringraziamento va inoltre al Lido La Vela Beach Club per la generosa disponibilità a custodire il dispositivo presso la propria struttura, contribuendo in modo concreto alla salvaguardia della salute pubblica.

L’appuntamento per il taglio del nastro è fissato per domani, venerdì 18 aprile, alle ore 13, nella zona del lido La Vela Beach Club.

Questo importante traguardo del progetto “Torre del Cuore” non rappresenta un punto di arrivo, bensì un significativo passo avanti verso una comunità sempre più sicura e attenta al benessere dei propri cittadini. Il Rotaract Club Torre del Greco Comuni Vesuviani, forte della sinergia instaurata con l'amministrazione comunale, auspica una futura e continua collaborazione per intraprendere ulteriori iniziative a beneficio del territorio e della collettività torrese.