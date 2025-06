A cura della Redazione

Su iniziativa del sindaco Luigi Mennella, il Comune di Torre del Greco aggiorna e rafforza le misure di prevenzione e di contrasto a possibili infiltrazioni criminali e mafiose, con particolare riferimento ai settori più esposti a tali rischi: appalti, contratti, edilizia, urbanistica, commercio.

Con una recente delibera di giunta, l’Ente ha infatti aderito al “protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nei contratti pubblici e nell’economia locale” tra Prefettura di Napoli, Città Metropolitana, Comuni dell’area metropolitana di Napoli e Camera di Commercio.

Il protocollo è sviluppato in quindici articoli, volti a garantire negli appalti e nei contratti pubblici i controlli antimafia, con specifiche modalità di acquisizione delle informative antimafia, indipendentemente dal valore dell’opera per le attività più “sensibili”; la prevenzione di interferenze illecite; la verifica dell’adempimento degli obblighi retributivi e contributivi; il monitoraggio e la tracciabilità dei flussi finanziari; il contrasto al lavoro nero e la sicurezza sul lavoro; azioni a tutela della legalità nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica e nelle attività economico-commerciali; obblighi di comunicazione e sanzioni.

Il protocollo prevede inoltre l’obbligo per le ditte appaltatrici di contratti pubblici di impegnarsi all’osservanza di ben quindici clausole: si tratta di meccanismi di maggiore rigore rispetto agli strumenti di controllo ordinari, volti a tutelare le imprese da tentativi di estorsione, intimidazioni, condizionamenti, richieste illecite di denaro e/o prestazioni, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, con specifici obblighi di comunicazione alla stazione appaltante di tutte le informazioni relative alle società, imprese ausiliarie, ditte subcontraenti e imprese terze interessate a qualunque titolo all’esecuzione dell’opera.

L’adesione al protocollo da parte de Comune di Torre del Greco rientra nelle azioni strategiche dell’amministrazione Mennella per la tutela del mondo produttivo, della salute e del benessere dei lavoratori, per la legalità e la trasparenza nell’economia torrese e per la sicurezza di tutta la comunità.