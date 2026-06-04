Torre del Greco, Daniele Sorrentino e Mattia Russo infiammano l'Arena della Musica

A cura della Redazione

Torre del Greco ha vissuto ieri sera una nuova, intensa pagina di musica e partecipazione grazie all’esibizione di Daniele Sorrentino e Mattia Russo, protagonisti all’Arena della Musicanell’ambito del Coral Sound Pizza Fest. Il duo ha portato sul palco energia, coinvolgimento e quella cifra stilistica che unisce tradizione partenopea e sonorità contemporanee, conquistando ancora una volta il pubblico presente.

L’evento, inserito nel cartellone del festival dedicato a pizza, spettacolo e solidarietà, ha trasformato l’area di Viale del Commercio in un punto d’incontro per famiglie, giovani e appassionati di musica dal vivo. La serata ha confermato il successo di una manifestazione capace di coniugare intrattenimento e identità territoriale, valorizzando al tempo stesso artisti del territorio e momenti di convivialità.

Il duo che parla alla città

Daniele Sorrentino, di Trecase, e Mattia Russo, di Torre Annunziata, rappresentano ormai una presenza riconoscibile nel panorama musicale locale e non solo. Il loro percorso artistico, costruito tra social, live e attenzione al repertorio napoletano, li ha resi interpreti di un linguaggio musicale immediato, moderno e allo stesso tempo radicato nella tradizione.

Sul palco dell’Arena della Musica, il duo ha alternato brani capaci di accendere il pubblico a momenti più emotivi, confermando una naturale sintonia artistica e una forte capacità comunicativa. La risposta degli spettatori è stata calorosa, segno di un legame ormai consolidato tra gli artisti e il loro pubblico.