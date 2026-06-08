Torre del Greco, recuperata dal mare una e-bike scomparsa: sorpresa durante la pulizia dei fondali

A cura della Redazione

Tra reti da pesca abbandonate, batterie esauste, plastica e materiali ferrosi, dai fondali del porto di Torre del Greco è riemerso anche un reperto decisamente insolito: una bicicletta elettrica appartenente al servizio di e-bike sharing attivo in città.

È stata questa la sorpresa più inattesa emersa durante la tappa torrese dell’ottava edizione di Spazzapnea, la manifestazione nazionale dedicata alla pulizia dei fondali marini e alla sensibilizzazione ambientale, svoltasi domenica 7 giugno contemporaneamente in altre tredici località italiane.

I sub impegnati nelle operazioni hanno inizialmente faticato a credere ai propri occhi quando, a ridosso del molo di levante del porto, hanno individuato il veicolo completamente ricoperto di alghe e incrostazioni. Ancora più impegnative sono state le operazioni di recupero, rese difficili dal peso accumulato dalla bicicletta durante la lunga permanenza sott’acqua.

Una volta riportata in superficie e catalogata insieme agli altri rifiuti raccolti, è emerso che il mezzo apparteneva alla flotta di biciclette elettriche messa a disposizione della cittadinanza attraverso il servizio attivato grazie all’accordo tra Comune di Torre del Greco ed Eav.

La bicicletta rappresenta solo uno dei tanti rifiuti recuperati nel corso della mattinata. I circa cinquanta volontari coinvolti nell’iniziativa hanno infatti raccolto quasi un quintale di materiali abbandonati tra il porto e il tratto di arenile di via Calastro.

Tra i rifiuti riportati a galla figurano batterie di automobili, vecchie reti da pesca, oggetti metallici e una notevole quantità di plastica. Tutto il materiale è stato successivamente differenziato, quando possibile, e avviato allo smaltimento grazie al supporto della società che gestisce il servizio di igiene urbana per conto del Comune.

L’iniziativa è stata coordinata a livello locale da Enrico Lupo e ha visto il sostegno del Circolo Nautico Torre del Greco e dell’Associazione dei Circoli Nautici della Campania, entrambe guidate da Gianluigi Ascione. L’evento rientrava inoltre tra le attività promosse in occasione della Giornata del Mare e della Cultura Marina.

Al termine delle operazioni, i volontari hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto e per le condizioni del mare riscontrate durante la raccolta.

«Rispetto agli anni passati abbiamo trovato, nei limiti del possibile, una situazione leggermente migliore – hanno spiegato – segno che queste iniziative stanno contribuendo, seppure gradualmente, a sensibilizzare sempre più persone verso la tutela dell’ambiente marino».

Presente all’iniziativa anche il vicesindaco Michele Polese, che ha voluto ringraziare i partecipanti per l’impegno dimostrato.

«Sono orgoglioso che tanti cittadini scelgano di dedicare tempo ed energie a iniziative che hanno come obiettivo la salvaguardia dell’ambiente. L’amministrazione comunale continuerà a sostenere attività di questo tipo» ha dichiarato.

Per il Circolo Nautico Torre del Greco è intervenuto il vicepresidente Antonio D’Antonio, che ha portato i saluti del presidente Gianluigi Ascione e ha ribadito l’impegno del sodalizio nella promozione della cultura del mare e della tutela dell’ecosistema marino.

La giornata si è conclusa con un bilancio positiv