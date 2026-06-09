Torre del Greco, mensa scolastica 2026/2027: al via richieste per diete speciali e credito residuo

L’amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, ha avviato le prime procedure organizzative in vista del prossimo anno scolastico per garantire una ripartenza efficiente del servizio di refezione.
L’iniziativa, coordinata dall’assessore alla Pubblica Istruzione Mariateresa Sorrentino, si concretizza in due nuovi avvisi ufficiali firmati dal dirigente Gaetano Camarda e dal funzionario Crescenzo Abilitato, già pubblicati dal settore competente.
Diete speciali: scadenza fissata al 30 giugno
Il primo avviso riguarda la presentazione delle richieste per le cosiddette “diete speciali”, previste per gli alunni che necessitano di particolari regimi alimentari per motivi sanitari (allergie, intolleranze alimentari, patologie)e motivi etico-culturali o religiosi.
Documentazione richiesta
Le famiglie dovranno presentare la documentazione allo sportello della Pubblica Istruzione presso gli ex Molini Meridionali Marzoli, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00, entro il 30 giugno.
Per le richieste legate a motivi sanitari è necessario consegnare:
- modulo specifico disponibile sul sito del Comune;
- certificazione del medico pediatra del SSN;
- eventuali certificazioni specialistiche o test diagnostici;
- copia del documento del genitore o tutore.
Per le richieste legate a motivi etico-culturali o religiosi occorre:
- modulo di richiesta compilato;
- copia del documento del genitore o tutore.
L’istanza deve essere presentata anche da chi ha già usufruito del servizio nell’anno scolastico precedente.
Credito residuo: conferma automatica o richiesta di rimborso
Il secondo avviso riguarda la gestione del credito residuo del servizio mensa.
Per l’anno scolastico 2026/2027, il credito sarà automaticamente confermato, senza necessità di ulteriori adempimenti.
Le famiglie potranno consultare il saldo tramite il profilo personale sull’app “ComunicApp”.
Possibilità di rimborso
Chi lo desidera potrà richiedere il rimborso integrale del credito residuo, esclusivamente online tramite il Portale Genitore.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 giugno, seguendo le procedure indicate nell’avviso ufficiale.