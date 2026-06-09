“Un racconto in musica”: a Torre del Greco la serata finale di Ethnos per le Scuole

A cura della Redazione

Giovedì 11 giugno, alle ore 19, la sala teatro della scuola Domenico Morelli di Torre del Greco ospiterà “Un racconto in musica”, l’evento conclusivo dei laboratori artistici del progetto Ethnos per le Scuole.

Una serata speciale che celebra un lungo percorso educativo e culturale che ha coinvolto oltre 2.500 studenti provenienti da Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia.

Musica, cultura e identità: il programma della serata

L’evento si aprirà con una performance di canto etnico eseguita dagli studenti del liceo classico Gaetano De Bottis, preparati dalla formatrice vocale Monica Pinto.

A seguire, spazio alle percussioni afrobrasiliane degli studenti degli istituti Sauro-Morelli e Mazza-Colamarino, guidati dal musicista Marco Castaldo, che hanno lavorato durante l’anno sui ritmi e sulle tradizioni musicali extraeuropee.

Dalla musica all’archeologia: i video del Pitagora

La seconda parte della serata sarà dedicata agli studenti dell’istituto Pitagora di Torre Annunziata, che presenteranno una serie di video realizzati durante i laboratori di archeologia.

Un racconto visivo che unisce scoperta del territorio, memoria storica e sperimentazione didattica.

Un progetto culturale per il territorio vesuviano

Alla serata conclusiva parteciperanno anche le associazioni partner del progetto ATS Attraversamenti Culturali, Generazionali, Territoriali, cofinanziato dall’assessorato alle politiche sociali della Regione Campania: Ethnos Club APS, Pro Loco Herculaneum, Delphino, Vesuvio Natura da Esplorare, Archeo Club d’Italia

Le parole del direttore artistico Gigi Di Luca

“Un progetto importante - sottolinea il direttore artistico Gigi Di Luca - pensato per contrastare la povertà educativa e per arricchire le menti e le coscienze dei giovani”.

Un’esperienza che, partendo dal territorio vesuviano, ha attraversato luoghi, culture e linguaggi diversi: “Musica, natura, storia e turismo si sono intrecciati in un percorso di conoscenza, approfondimento ed emozione, restituendo al territorio la sua identità più autentica”.

Un anno di laboratori e oltre 2.500 studenti coinvolti

Durante la serata sarà proiettato anche un video che racconterà le numerose attività svolte dagli studenti nel corso dell’anno, inclusi i concerti di Ethnos per le Scuole.