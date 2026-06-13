Torre del Greco, festa dei Quattro Altari: stasera Clementino in piazza Santa Croce

A cura della Redazione

Entra nel vivo l’edizione 2026 della festa dei Quattro Altari di Torre del Greco, in programma fino a domani, domenica 14 giugno. Ricco anche il programma della seconda giornata, quella di oggi, sabato 13 giugno, che culminerà con l’atteso concerto di Clementino, la seconda star canora a salire sul palco allestito a piazza Santa Croce alle ore 22. L’esibizione del rapper sarà preceduta, a partire dalle 21.15, dal warm up di Radio Marte.

Scorrendo l’elenco degli appuntamenti previsti all’interno del programma promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’ufficio cultura del dirigente Gaetano Camarda, si trovano però diversi momenti adatti ad ogni fascia d’età. È il caso dell’animazione per bambini prevista dalle 19 all’interno della villa comunale Ciaravolo.

Gli spettacoli

Torre del Greco sarà toccata in più punti della città, grazie a spettacoli e musica. Nell’ambito di “ArtTorre teatro in festa” coordinato da Antonello Aprea, alle 18.30 ‘A compagnia ‘e Zazzà proporrà nella zona dell’altare posto a largo Costantinopoli “San Carlino… per sempre sì!”; alle 19 in via Comizi spazio a Il teatro di Donna Peppa, con “Tavernara ‘e Porta Capuana”; sempre alle 19 ma nella zona di Spiaggia del fronte, Gli Elusi metteranno in scena “Varietà popolare”; alle 19.30 nell’area dell’ex mercato del pesce i Ladri di copione proporranno invece Malanova.

Tre gli appuntamenti legati ad “ArtTorre musica in festa”: alle 20 a corso Vittorio Emanuele Elvis and friends saranno protagonisti di “Rock and roll anni 50-60”; sempre alle 20 ma a piazza Luigi Palomba i Luna Janara proporranno “Canti e suoni del Sud Italia”; in via Spiaggia del fronte alle 20.30 sarà la volta di “Sette colori, mille emozioni” dei The Dreamers.

Nell’area allestita all’esterno del museo virtuale del corallo Mac³ alle 18 prevista “Nuova voci sul palco”, a cura del Forum dei Giovani. Ancora musica a seguire, alle 19.30 con “Bocca del Vesuvio summet tour” di Deddè e alle 20 “Core in fabula live” con Dadà.

I sapori del gusto

Anche per la seconda giornata spazio al gusto con il Villaggio dei sapori realizzato nella villa comunale Ciaravolo (apertura 17.30-23.30), mentre le bancarelle saranno sistemate in via Vittorio Veneto e gli hobbisti in via Comizi.

Le mostre

Quattro le mostre: a palazzo Baronale “Arte e cultura all’ombra del Vesuvio tra il Sublime e l’Infinito”; al museo Mac³ (aperto alle visite dalle 18 alle 21 su prenotazione a https://www.mac3.corallocammeotorrese.it) estemporanea sulla lavorazione del corallo e del cammeo; alla casa del combattente in villa Ciaravolo “Trenini elettrici, la passione per grandi e piccini”; presso la chiesa di San Michele in via Diego Colamarino “L’arte della tradizione” di Carlo Falanga a cura di Assocoral.

Teatro

All’angolo di via Roma postazione di Radio Marte. Alle 20, sulle scale della villa comunale Ciaravolo, spettacolo teatrale Pan-Piccoli archetipi napoletani, a cura del Collettivo Sinemetu in collaborazione con il Forum dei Giovani.

Gli altari

Gli altari sono quelli realizzati da Alfonso Raiola (piazza Luigi Palomba, titolo “Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai lontano”), Antonino Ammendola (palazzo Baronale, “Il cantiere di Dio: Io ti aiuto!”), Salvatore Seme (largo Costantinopoli, “Fractio panis”) e Francesco Scognamiglio (corso Garibaldi, “Coraggio, alzati, ti chiama”). Quattro anche i tappeti: a firmarli Vincenzo Borrelli (parrocchia di Santa Maria di Portosalvo, “Eucarestia fonte di luce e di salvezza”), Antonio Caso (ex biblioteca nella villa comunale Ciaravolo, “Dall’altare alle strade... Eucarestia cuore pulsante della chiesa”), Raffaele Panariello (museo Mac³, “La comunione della misericordia”) e Sergio Eco (palazzo Baronale, “Il dono della vita”).