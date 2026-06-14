Festa dei Quattro Altari, gran finale con Noemi e i fuochi sul mare

A cura della Redazione

Sarà una domenica ricca di appuntamenti quella che chiuderà la Festa dei Quattro Altari 2026, la tradizionale manifestazione che in questi giorni ha richiamato migliaia di visitatori nel centro cittadino per ammirare altari, tappeti artistici e partecipare alle numerose iniziative culturali e di intrattenimento organizzate lungo le strade della città.

Il momento più atteso della serata finale sarà il concerto gratuito di Noemi, in programma alle ore 22 sul palco di piazza Santa Croce. L'accesso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima prevista. Come nelle precedenti serate, l'evento sarà preceduto dal warm up musicale curato da Radio Marte. A chiudere ufficialmente la manifestazione, a mezzanotte, sarà il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici nell'area portuale.

Il programma prenderà il via già dal pomeriggio con gli appuntamenti di “ArtTorre Teatro in Festa”, coordinati da Antonello Aprea. Alle 18, in via Comizi, andrà in scena “Lisistrata” della compagnia Gianni Pernice; alle 18.30, nell'ex mercato del pesce, il Teatro Club Gino Roma proporrà “Le chiavi di casa”; alle 19, nei pressi dell'altare di largo Costantinopoli, la compagnia Balagancik presenterà “Nu paese curioso”.

Spazio anche alla musica con gli ultimi appuntamenti di “ArtTorre Musica in Festa”. Alle 18.30, nell'ex biblioteca di piazzale Cesare Battisti, si terrà “Artigiani di speranza” de La Tofa. Alle 20 la Banda Musicale Acmt sfilerà in piazza Luigi Palomba, mentre alle 20.30 il gruppo Magma proporrà lo spettacolo “Patrimonio napoletano” in via Spiaggia.

Alle 18, presso la palestra Lambiase di via Vittorio Veneto, sarà presentato il libro “T'aggia cuntato u fatto” di Carlo Boccia ed Eduardo Orma. Mezz'ora dopo, nella villa comunale Ciaravolo, i più piccoli potranno divertirsi con l'atteso pianoforte gigante.

Particolarmente vivace anche il cartellone di “Giovani in Festa”, negli spazi esterni del museo Mac3. Alle 19.30 sarà protagonista il comico Vincenzo Comunale con uno spettacolo di stand up comedy, seguito dal concerto live dei Funky Pushertz.

Per tutta la giornata sarà possibile visitare il Villaggio dei Sapori, allestito nella villa comunale Ciaravolo e aperto dalle 17.30 alle 23.30. Presenti inoltre le bancarelle in via Vittorio Veneto e gli espositori hobbisti in via Comizi.

Numerose anche le mostre inserite nel programma. A Palazzo Baronale sarà visitabile “Arte e cultura all'ombra del Vesuvio tra il Sublime e l'Infinito”; al museo Mac3, aperto dalle 18 alle 21 su prenotazione, si terrà un'estemporanea dedicata alla lavorazione del corallo e del cammeo. Alla Casa del Combattente, nella villa comunale Ciaravolo, sarà allestita la mostra “Trenini elettrici, la passione per grandi e piccini”, mentre nella chiesa di San Michele, in via Diego Colamarino, spazio a “L'arte della tradizione” di Carlo Falanga, a cura di Assocoral.

Alle 20, sulle scale della villa comunale Ciaravolo, andrà inoltre in scena “Pan – Piccoli archetipi napoletani”, spettacolo del Collettivo Sinemetu realizzato in collaborazione con il Forum dei Giovani.

Protagoniste assolute restano però le opere artistiche realizzate per questa edizione dedicata al tema “Eucaristia, sorgente di vita e cantiere di speranza”. I quattro altari sono stati firmati da Alfonso Raiola in piazza Luigi Palomba, Antonino Ammendola a Palazzo Baronale, Salvatore Seme a largo Costantinopoli e Francesco Scognamiglio lungo corso Garibaldi. Ad arricchire il percorso anche i quattro tradizionali tappeti artistici realizzati da Vincenzo Borrelli, Antonio Caso, Raffaele Panariello e Sergio Eco.

Un programma intenso e variegato che si prepara a salutare l'edizione 2026 della Festa dei Quattro Altari con una giornata all'insegna dell'arte, della cultura, della musica e della partecipazione popolare.