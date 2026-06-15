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Torre del Greco, Festa della Musica 2026: concerto di musica classica napoletana

Torre del Greco, Festa della Musica 2026: concerto di musica classica napoletana

L'appuntamento il 21 giugno presso la chiesa Santa di Maria del Pianto

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Octava APS celebra la Festa della Musica 2026 con un concerto gratuito presso la Chiesa di Santa Maria del Pianto a Torre del Greco.

“La Voce dei Luoghi” è l’evento musicale organizzato da Octava APS in occasione della festa europea dedicata alla musica che ricade, come ogni anno, il 21 giugno.

Un concerto di musica classica napoletana e colonne sonore realizzato nello splendido scenario della Chiesa di Santa Maria del Pianto, sita in via Purgatorio n. 15 a Torre del Greco.

Ospiti d’eccezione al pianoforte il M° Tetyana Sapeshko che accompagnerà la meravigliosa voce della soprano M° Teresa Manna.

Con il patrocinio del Ministero della Cultura, la Festa della Musica 2026 arriva anche a Torre del Greco grazie all’impegno dell’associazione Octava resasi autrice di un evento completamente gratuito per i cittadini.

L’appuntamento è per domenica 21 giugno alle ore 19.30.

Per partecipare al concerto è consigliata la prenotazione inviando nome, cognome e un contatto telefonico alla mail apsoctava@gmail.com

 

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