Torre del Greco, Festa della Musica 2026: concerto di musica classica napoletana

Octava APS celebra la Festa della Musica 2026 con un concerto gratuito presso la Chiesa di Santa Maria del Pianto a Torre del Greco.
“La Voce dei Luoghi” è l’evento musicale organizzato da Octava APS in occasione della festa europea dedicata alla musica che ricade, come ogni anno, il 21 giugno.
Un concerto di musica classica napoletana e colonne sonore realizzato nello splendido scenario della Chiesa di Santa Maria del Pianto, sita in via Purgatorio n. 15 a Torre del Greco.
Ospiti d’eccezione al pianoforte il M° Tetyana Sapeshko che accompagnerà la meravigliosa voce della soprano M° Teresa Manna.
Con il patrocinio del Ministero della Cultura, la Festa della Musica 2026 arriva anche a Torre del Greco grazie all’impegno dell’associazione Octava resasi autrice di un evento completamente gratuito per i cittadini.
L’appuntamento è per domenica 21 giugno alle ore 19.30.
Per partecipare al concerto è consigliata la prenotazione inviando nome, cognome e un contatto telefonico alla mail apsoctava@gmail.com