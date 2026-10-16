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Torre del Greco, ciclopedalata della Notte Sacra in memoria delle vittime della strada

Torre del Greco, ciclopedalata della Notte Sacra in memoria delle vittime della strada

L’iniziativa della Notte Sacra coinvolgerà cittadini e appassionati delle due ruote in un messaggio collettivo di responsabilità e rispetto.

(2 minuti di lettura)
A cura di Federica Faraone Mennella

Torre del Greco si prepara a vivere un momento di sport, partecipazione e sensibilizzazione sociale con la ciclopedalata della VI edizione della Notte Sacra Torre del Greco, in programma sabato 17 ottobre 2026.

Come da tradizione infatti, il Comitato Notte Sacra Torre del Greco organizza una pedalata cicloturistica in collaborazione con i gruppi Ciclovia del Vesuvio e Free Spirits on Tour. Quest’anno il percorso si trasforma in un messaggio collettivo di attenzione, rispetto e responsabilità. Il corteo, infatti, attraverserà le strade del centro storico e della periferia cittadina per ricordare le vittime della strada.

Una pedalata lenta e breve, aperta a tutte le età, alla quale sarà possibile prendere parte in bicicletta, elettrica o muscolare, e anche in monopattino.

 I dati relativi alla sicurezza stradale rendono questa iniziativa particolarmente significativa. Secondo i numeri diffusi dall’ASAPS, infatti, nei primi nove mesi del 2026 si contano 510 vittime tra ciclisti e pedoni in Italia. Un dato che richiama l’attenzione sulla vulnerabilità di chi si muove senza la protezione di un veicolo e sulla necessità di promuovere comportamenti più prudenti e rispettosi.

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