Torre del Greco, grande successo per la rassegna Torre in fiaba

Tre domeniche di magia, creatività e divertimento hanno trasformato Villa Macrina in un mondo incantato, conquistando bambini e famiglie

Seicento bambini complessivamente coinvolti nelle tre domeniche della rassegna Torre in fiaba, a Torre del Greco. Laboratori e spettacoli sempre sold out, iniziative favorite anche da giornate di sole che hanno permesso di esaltare l’atmosfera da favola venutasi a creata per l’occasione.

Si chiude con un bilancio decisamente positivo l’edizione 2026 di Torre in fiaba, la rassegna dedicata ai più piccoli che ha trasformato Villa Macrina in un parco incantato, nel quale i giovanissimi fruitori hanno potuto partecipare a laboratori tematici e spettacoli pensati appositamente per i più piccoli.

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A favorire la buona riuscita dell’iniziativa ha contribuito anche il clima, sempre clemente in occasione delle tre giornate (rispettivamente 4, 11 e 18 ottobre), nelle quali si è sviluppata l’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e curata dall’ufficio cultura dell’ente.

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Ogni domenica ha avuto un tema diverso: per la prima, quella di domenica 4 ottobre, era “Di maschere e racconti”; la successiva, quella dell’11 ottobre, è stata dedicata a “L’incanto delle parole”; infine il 18 ottobre il tema è stato “Fiabesche emozioni”.

Le attività sono state pensate per accontentare diverse fasce d’età, ma il messaggio lanciato dall’iniziativa è andato verso in un’unica direzione: le fiabe, l’arte, la musica e il teatro non hanno età.

“Il positivo riscontro registrato da Torre in fiaba – afferma il primo cittadino – è l’ennesimo segnale della bontà e della qualità delle iniziative proposte dall’amministrazione. È bello avere potuto registrare una forte attenzione da parte delle famiglie, che hanno apprezzato lo spirito che ha animato le diverse realtà coinvolte per la buona riuscita della rassegna. Restano ancora due mesi e mezzo alla fine dell’anno e come ente siamo sempre al lavoro per proporre nuove iniziative rivolte alla cittadinanza e che riteniamo possano attrarre anche gente da fuori città, per un programma che si chiuderà con le manifestazioni che verranno organizzate in occasione delle festività di fine anno”.