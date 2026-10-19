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Torre del Greco,Tullio Formisano campione italiano Team Race Open RS 21 in Sardegna
È festa grande al Circolo Nautico di Torre del Greco: il giovane velista Tullio Formisano si aggiudica, nelle acque della Sardegna, il campionato italiano Team Race Open RS 21, un appuntamento di rilievo nel panorama nazionale, organizzato dallo Yacht Club Cala dei Sardi, con il supporto della Regione Sardegna, della Classe RS21 e della Federazione Italiana Vela.
Per quattro giornate, da giovedì 15 a domenica 18 ottobre, le migliori squadre italiane specializzate nella disciplina del Team Race si sono confrontate in una serie di regate caratterizzate da ritmi serrati, tattica, affiatamento degli equipaggi e grande intensità agonistica.
A primeggiare, è stato l’equipaggio misto che ha visto gareggiare insieme il Circolo Nautico di Torre del Greco e la sezione di Mandello del Lario della Lega Navale Italiana.
Sull’imbarcazione sono saliti, insieme a Tullio Formisano, anche Emanuele Ciavatta e Ruben Lo Pinto: il team della squadra torrese e della sezione lombarda ha sbaragliato la concorrenza, aggiudicandosi il titolo di campione italiano.
“C’è grandissima soddisfazione per un altro atleta del nostro club capace di conquistare un titolo italiano - afferma il presidente del Circolo Nautico di Torre del Greco, Gianluigi Ascione -. I nostri velisti vengono spesso sollecitati a partecipare in equipaggio su barche di altri club e, puntualmente, tornano vincitori. Questo dimostra come la nostra scuola vela è da sempre fucina di marinai e atleti forti e capaci”.
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