“Vele in marcia”, Torre del Greco ospita la "Staffetta dei diritti Luigi Bellocchio"

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“A vele spiegate verso la pace”: è lo slogan che guiderà gli studenti degli istituti cittadini nel corso della tappa di Torre del Greco della staffetta dei diritti Luigi Bellocchio, la manifestazione giunta alla decima edizione, promossa dal laboratorio regionale Città dei bambini e delle bambine della città di San Giorgio a Cremano.

Il tema scelto per questa edizione è appunto “La vela dei diritti”: un richiamo diretto anche all’America’s Cup, che ha portato e porterà la grande vela e il Golfo di Napoli al centro dell’attenzione internazionale. Da qui l’idea di utilizzare la vela come metafora di una rotta tracciata dai bambini verso la tutela dei diritti, della pace, dell’accoglienza e della giustizia.

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La tappa di Torre del Greco, la 17esima sulle 26 complessive, è in programma martedì 3 novembre. Ricco il programma pensato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella attraverso il lavoro sinergico portato avanti dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dall’ufficio del dirigente Gaetano Camarda.

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Il ritrovo delle delegazioni delle scuole partecipanti è fissato, salvo avverse condizioni meteorologiche, alle 9.15 negli spazi esterni degli ex molini meridionali Marzoli. Qui l’alunno-tedoforo scelto per l’occasione accenderà simbolicamente il “braciere della pace”. Successivamente, alle 9.45 partirà un corteo, guidato dagli sbandieratori e composto dai bambini delle scuole partecipanti accompagnati da cartelli, bandiere delle scuole, striscioni e dai modelli di vela realizzati per l’occasione, per spostarsi al vicino hotel Poseidon, dove invece è in programma la manifestazione vera e propria.

Dopo l’esecuzione dell’inno e i saluti dei rappresentanti dei Comuni di Torre del Greco e Sant’Anastasia, con relativo passaggio di testimone, è prevista la lettura del messaggio di pace da parte dell’allievo indicato come emerodromo e lo scambio dei doni. A seguire, le delegazioni di ogni singola scuola presente saranno chiamate a presentare le proprie vele e ad esporre motivazioni e riflessioni sul tema della staffetta dei diritti 2026.

Le scuole di Torre del Greco saranno protagoniste anche della successiva tappa, quella in programma mercoledì 4 novembre ad Ercolano, dove insieme ai rappresentanti del Comune sarà presente una delegazione di studenti degli istituti cittadini.