Torre del Greco, inaugurati due nuovi reparti all'ospedale Maresca: 22 posti letto e tecnologie avanzate

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L'ospedale Maresca di Torre del Greco amplia la propria offerta sanitaria con l'apertura dei nuovi reparti di Ortopedia e Traumatologia e di Chirurgia generale e d'urgenza. Un intervento da circa 2 milioni di euro, finanziato dall'ASL Napoli 3 Sud, che mette a disposizione dei cittadini 22 posti letto in ambienti completamente rinnovati e dotati di moderne tecnologie.

Le due unità operative sono già funzionanti e rappresentano un ulteriore intervento nel programma di potenziamento della rete ospedaliera dell'azienda sanitaria.

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All'inaugurazione il presidente Fico e i rappresentanti delle istituzioni

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il vicepresidente Mario Casillo, la presidente della Commissione Sanità Loredana Raia, il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi, i consiglieri regionali Giorgio Zinno e Gennaro Saiello e il senatore Orfeo Mazzella.

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Presenti anche il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e la sindaca di Ercolano Antonietta Garzia.

L'apertura dei nuovi reparti rappresenta un intervento atteso dal territorio, destinato ad ampliare la capacità dell'ospedale di rispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, anche nei casi che richiedono prestazioni di maggiore complessità.

Ventidue posti letto tra Ortopedia e Chirurgia

Nel dettaglio, i nuovi reparti dispongono complessivamente di 22 posti letto, così suddivisi: 13 posti per Ortopedia e Traumatologia e 9 posti per Chirurgia generale e d'urgenza, di cui 2 riservati alla terapia intensiva post-operatoria.

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Gli ambienti sono stati completamente ristrutturati e attrezzati con tecnologie avanzate, con particolare attenzione alla sicurezza, alla funzionalità degli spazi e al comfort dei pazienti.

Le camere, singole e multiple, sono dotate di servizi igienici e progettate per garantire maggiore privacy e condizioni di permanenza più confortevoli, anche per i familiari e i visitatori.

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L'obiettivo è migliorare non soltanto la disponibilità di prestazioni sanitarie, ma anche la qualità complessiva dell'assistenza, attraverso strutture più moderne e adeguate alle esigenze dei pazienti e del personale sanitario.

Il potenziamento della rete sanitaria dell'ASL Napoli 3 Sud

L'attivazione dei nuovi reparti del Maresca si inserisce in un più ampio programma di rafforzamento dell'assistenza sanitaria sul territorio.

L'inaugurazione arriva infatti a pochi giorni dall'apertura dell'Ospedale di Comunità di Gragnano e a poche settimane dall'attivazione della Casa di Comunità di Volla.

Tre strutture con funzioni differenti, ma accomunate dall'obiettivo di ampliare i servizi sanitari pubblici e migliorare l'accessibilità alle cure.

In particolare, il programma dell'ASL Napoli 3 Sud punta a rafforzare sia l'assistenza ospedaliera sia quella territoriale, riducendo la necessità per i cittadini di spostarsi verso strutture più lontane per ricevere prestazioni sanitarie.

Il direttore generale Russo: «Vogliamo migliorare la qualità dell'assistenza»

Sull'importanza dell'intervento si è soffermato il direttore generale dell'ASL Napoli 3 Sud, Giuseppe Russo, sottolineando la necessità di trasformare gli investimenti in servizi concretamente disponibili per i cittadini.

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«Ogni struttura che diventa operativa rappresenta un impegno mantenuto nei confronti dei cittadini – dichiara Russo –. Il nostro obiettivo è costruire una sanità che sappia rispondere ai bisogni reali delle persone in maniera concreta, attraverso servizi efficienti, strutture adeguate e professionalità messe nelle condizioni di lavorare al meglio».

Il direttore generale evidenzia inoltre che l'apertura dei nuovi reparti non deve essere considerata soltanto un incremento dei posti letto. «Non vogliamo limitarci ad aumentare l'offerta, ma migliorare la qualità dell'assistenza e la capacità di prendere in carico il paziente in tutte le fasi del suo percorso di cura». Un percorso, conclude Russo, che l'azienda sanitaria sta portando avanti su tutto il territorio, con l'obiettivo di garantire strutture efficienti e servizi in grado di rispondere concretamente alle necessità della popolazione.

La consigliera regionale Loredana Raia: «Presidio strategico non solo per la città»

Emozionata la consigliera regionale e presidente della Commissione Sanità Loredana Raia: «Mi sono davvero emozionata stamattina all'ospedale Maresca partecipando all'inaugurazione dei nuovi reparti di Ortopedia e Traumatologia e Chirurgia Generale e d’Urgenza. La presenza del Presidente della Regione, Roberto Fico, ha avvalorato l'importanza dell'iniziativa, testimoniando la costante crescita, in questi anni, dell'ospedale di Torre del Greco, presidio strategico non solo per la città, ma per tutto il comprensorio costiero-vesuviano».

Poi prosegue: ««Con l'Asl Na 3 sud, diretta da Giuseppe Russo - spiega Raia - abbiamo lavorato per dotare l'ospedale Maresca di una ulteriore e nuova offerta assistenziale, rafforzando i servizi sanitari ospedalieri, potenziando le attività chirurgiche, contribuendo così alla riduzione delle liste d’attesa e, già in diversi casi, a sconfiggere la migrazione sanitaria, ammodernando la struttura con spazi riqualificati. L'obiettivo che perseguiamo da anni è quello di costruire un modello di assistenza sempre più attento alla qualità delle cure e alle esigenze dei cittadini. Proprio per questo desidero ringraziare tutti gli operatori e le operatrici del nosocomio che, pure in periodi assai difficili, hanno tenuto duro per assicurare ai cittadini il loro diritto di curarsi nel sistema sanitario pubblico».