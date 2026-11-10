Torre del Greco, a Palazzo Vallelonga torna la rassegna Nativi Vesuviani

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Si terrà venerdì 13 Novembre, alle ore 19.00, nella cornice architettonica di Palazzo Vallelonga il terzo incontro della rassegna "Nativi Vesuviani", un progetto culturale ideato da Gigi Di Luca, fondatore dell’associazione “La Bazzara”, promosso dall'associazione "Ghenearte", in collaborazione proprio con la Bazzara e la Banca di credito popolare e con il contributo del comune di Torre del Greco.

Dopo Marco Zurzolo e Patrizio Oliva, figure importanti della boxe italiana, la prestigiosa sede di corso Vittorio Emanuele ospiterà una nuova importante espressione culturale partenopea, simbolo del genius loci vesuviano: lo scrittore Andrej Longo e le sue "Storie di donne".

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Ischitano di origini, lo scrittore con esperienze in drammaturgia e in sceneggiature è particolarmente noto per la capacità realistica - esaltata anche da una profonda verve emotiva - di descrivere e raccontare la complessa architettura sociale ed umana di Napoli e della sua sterminata provincia.

Nel corso dell'incontro, in dialogo con il giornalista Salvatore Perillo, l'autore presenterà il suo ultimo libro, edito nel 2025 per Sellerio Editore, dal titolo "11. non dimenticare"; una prosecuzione ideale del suo storico best-seller del 2007 "Dieci".

Al centro della discussione undici storie al femminile, undici concetti femminili raccontati in prima persona prendendo spunto dall'oscura realtà della strada e dalla cronaca quotidiana.

"Siamo molto soddisfatti - le parole di Gigi Di Luca - di ospitare a Torre del Greco una figura come quella di Andrej Longo che da tempo interviene con la sua narrativa nel dibattito sociale ed antropologico di Napoli e delle sue periferie. La rassegna Nativi Vesuviani, quest'anno alla seconda edizione, vuole essere proprio questo, un'eco culturale per raggiungere le periferie umane raccontando attraverso l'arte, nelle sue molteplici declinazioni, lo spaccato di una realtà sociale avendo sullo sfondo una forte matrice d'identità vesuviana".

La rassegna continuerà con l'ultimo appuntamento il 28 novembre, presso l'Auditorium del Museo Mac3 di Torre del Greco con il cantautore napoletano Eugenio Bennato e i suoni del Mediterraneo.