Torre del Greco, al via il progetto “Le stagioni della Campania- Dal mare al Vesuvio”

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Giovedì 12 novembre, a Torre del Greco, prende il via il progetto “Le stagioni della Campania- Dal Mare al Vesuvio”.

Promosso dai Comuni di Torre del Greco, Ercolano e Trecase, con il sostegno e il finanziamento della Regione Campania, è volto a valorizzare le ricchezze culturali, storiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio.

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Cosa tratta il progetto

Un viaggio tra mare e Vesuvio, tradizioni e identità, che attraverso un ricco calendario di eventi e iniziative intende promuovere le eccellenze locali, favorire la partecipazione delle comunità e offrire a cittadini e visitatori nuove occasioni per scoprire e vivere il territorio in tutte le sue stagioni.

All'interno di questa programmazione, non potevano mancare tra i protagonisti il corallo e il cammeo di Torre del Greco, con una location ormai diventata un punto di riferimento anche turistico: il Mac³-Museo d’arte, corallo, cammeo e città, con il suo auditorium.

Il primo appuntamento

Si parte il 12 novembre alle ore 11.30 con il convegno “L’oro rosso di Torre del Greco-Storia, cultura e sostenibilità del corallo mediterraneo”. Grazie al contributo di autorevoli relatori, sarà proposto un percorso di approfondimento dedicato alle diverse sfaccettature del Corallium rubrum, analizzato dal punto di vista storico, culturale e della sostenibilità. Ampio spazio sarà riservato anche alle domande del pubblico, in un confronto moderato dal direttore di Preziosa Magazine, Giovanni Micera.

A seguire, sarà inaugurata al piano terra del museo la nuova installazione della mostra fotografica “L’arte della tradizione” di Carlo Falanga. Per l’occasione è prevista anche l’apertura straordinaria del Mac³, un’opportunità per visitare, senza obbligo di prenotazione, il primo museo phygital al mondo dedicato alle eccellenze di Torre del Greco.

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Il secondo incontro

Il secondo appuntamento è in programma il 9 dicembre alle ore 11, con il convegno “Corallari-Storie di mare, uomini e tradizioni”. Dopo una parte introduttiva, sarà proiettato il docufilm “Corallari-Coral Hunter”, girato interamente tra Alghero e Torre del Greco, alla presenza del regista Giovanni Zuppeddu e dei responsabili della distribuzione della società My Culture. Al termine della proiezione, il pubblico avrà l’opportunità di dialogare direttamente con gli ospiti, porre domande e approfondire curiosità e aspetti legati alla realizzazione del documentario.

A seguire, sarà inaugurata una mostra presepiale con opere in corallo e cammeo, arricchita da dimostrazioni di lavorazione dal vivo.

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Le parole del sindaco Mennella

“Il progetto - afferma il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella - ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità dei nostri territori. In questo contesto, trova naturale spazio la lavorazione del corallo e del cammeo, prerogativa che ha reso la nostra città famosa nel mondo. I due appuntamenti in programma al museo Mac³ sono di alto valore e consentiranno ancora una volta di porre l’accento su aspetti peculiari di Torre del Greco. Ringrazio il consorzio e il suo presidente Vincenzo Aucella, che ancora una volta si pone al fianco dell’amministrazione comunale in un’iniziativa che tende a promozionare il nostro territorio, come un grazie va ai componenti dell’ufficio Cultura, guidati dal dirigente Gaetano Camarda, che non solo hanno colto l’importanza della manifestazione ma non hanno lesinato energie per la sua riuscita”.

Entrambi gli eventi sono realizzati dall’amministrazione comunale di Torre del Greco in collaborazione con il consorzio Corallo e Cammeo Torrese.

Le parole del presidente del consorzio Corallo e Cammeo Torrese, Vincenzo Aucella

“Fin da subito abbiamo dato la nostra più ampia disponibilità a collaborare con l'Amministrazione comunale per questo progetto di valorizzazione - dichiara Vincenzo Aucella, Presidente del consorzio Corallo e Cammeo Torrese -. Abbiamo progettato questi due eventi in sinergia con l’ufficio Cultura, che ringraziamo per il supporto, con l’obiettivo di inserire nel palinsesto momenti di approfondimento altamente qualificati e non banali. Per entrambi i convegni abbiamo investito molto nelle risorse umane, dedicando particolare attenzione alla scelta degli ospiti, affinché possano offrire a quanti ci onoreranno della loro presenza un reale valore aggiunto, un’occasione di crescita e confronto. Ringrazio inoltre la dirigente Benedetta Rostan, che ha mostrato fin da subito grande interesse, coinvolgendo anche i giovani studenti del Liceo Artistico in queste attività. Un segnale concreto di come amministrazione, mondo della formazione e imprese possano e debbano collaborare sempre di più per costruire insieme il futuro di questo comparto”.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito e non richiedono prenotazione.