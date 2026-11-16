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Torre del Greco, il Comune stanzia i fondi per gli enti ecclesiali
Il progetto, approvato dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Mariateresa Sorrentino, finanzia iniziative per bambini e ragazzi.
Stanziati fondi per gli enti ecclesiali a Torre del Greco: il Comune eroga più di 112mila euro per sovvenzionare attività socioeducative a favore dei minori.
Il progetto è stato approvato in seguito alla delibera della giunta comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, e della proposta dell’assessore alle Politiche sociali Mariateresa Sorrentino.
L’intento dell’intervento è quello di finanziare le attività dei più piccoli negli enti e nelle chiese beneficiarie del sostegno economico: oratorio San Vincenzo Romano, Santissima Annunziata, Santissimo Crocifisso, parrocchia dello Spirito Santo, Preziosissimo Sangue, Santa Maria del Carmine, Santissima Maria del Buon Consiglio, Santa Maria la Bruna, parrocchia di Portosalvo, Santa Geltrude, San Vincenzo a Postiglione, Santa Croce, Suore Battistine, Sant’Antonio di Padova, Sant’Antonio a Brancaccio, istituto Pie Filippini, Santa Maria del Principio e Sacro Cuore di Gesù.
“L’amministrazione comunale intende valorizzare e ampliare l’offerta territoriale di attività socioeducative e ricreative rivolte ai minori, favorendo occasioni di socializzazione, crescita, inclusione, sostegno alle famiglie e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – si legge nella delibera -. Il territorio comunale è caratterizzato da una presenza storica, numerosa e diffusamente articolata di parrocchie e di altre realtà ecclesiali, stabilmente inserite nei diversi quartieri e nel tessuto sociale e urbano cittadino; tale radicamento costituisce una peculiarità della rete di prossimità del territorio, alla quale famiglie, bambini e adolescenti fanno tradizionalmente riferimento anche per occasioni di incontro e aggregazione”.
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