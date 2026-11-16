Torre del Greco, inaugurato il centro antiviolenza: un'equipe di esperti per donne vittime di abusi

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Luigi Mennella e rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. La struttura punta a offrire rifugio, assistenza e accoglienza alle vittime di abusi.

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Riaperto il centro comunale antiviolenza a Torre del Greco. L’inaugurazione è avvenuta questa mattina nella struttura in via delle Forze Armate e ha visto partecipare, oltre al sindaco Luigi Mennella, anche rappresentanti delle forze dell’ordine, insieme alla presidente della commissione sanità del consiglio regionale della Campania, Loredana Raia, la consigliera delegata alle pari opportunità, Iolanda Mennella, il dirigente del settore politiche sociali e coordinatore dell’ambito N 31, Amedeo Cortese.

Il progetto nasce dall’intento di creare un rifugio per tutte quelle vittime di abusi da parte degli uomini. Punto di riferimento per le donne del centro saranno gli esperti della società cooperativa sociale Giada, che gestiranno la struttura in stretta sinergia con le forze dell’ordine.

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“Dopo anni di assoluta mancanza nel nostro territorio, grazie al lavoro portato avanti dall’amministrazione e dal consiglio comunale, la città torna ad avere un centro antiviolenza comunale in grado di intercettare le esigenze delle vittime grazie all’impegno sinergico portato avanti con le forze dell’ordine – dichiara il sindaco Mennella -. Un servizio importante, anche perché, da avvocato penalista, posso dire che purtroppo, nonostante le leggi nazionali negli ultimi anni abbiano contribuito a dare nuovi strumenti per reprimere questi episodi, i casi di violenze sulle donne sono ulteriormente aumentati”.

Soddisfazione anche nelle dichiarazioni della consigliera delegata alle pari opportunità: “L’inaugurazione del centro antiviolenza Oltre – afferma Iolanda Mennella – arriva al termine di un lavoro che ci ha visti impegnati per anni, insieme agli uffici preposti, prima nel reperimento delle risorse necessarie, quindi nell’individuazione degli spazi adatti ad ospitare il servizio. Il risultato odierno ci riempie di orgoglio, pur rappresentando il primo passo di un’attività che andrà avanti grazie ai servizi resi”.

Il centro antiviolenza sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, eccetto il mercoledì che prevede anche il pomeriggio, dalle 14 alle 18.

A velocizzare le comunicazioni è stata la creazione di una linea telefonica dedicata attiva 24 ore su 24, al numero 353.2220916, insieme all’indirizzo mail [email protected].

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Si specifica, inoltre, che alle donne che si rivolgeranno al centro verrà garantito totale anonimato, con attenzione e tutela verso eventuali figli minori.

“La Regione – ha sottolineato la consigliera regionale Loredana Raia – accoglie con piacere il ritorno di un centro antiviolenza comunale nella quarta città della Campania. Ricordo le battaglie che da consigliera comunale nel lontano 1993 portai avanti per provare a salvare dalla chiusura l’allora struttura attiva sul territorio. L’auspicio è che, con nuovi strumenti a disposizione, il centro inaugurato ora possa funzionare al meglio e produrre i risultati, in termini di assistenza e accoglienza, dei quali ha bisogno una platea vasta come quella della città di Torre del Greco”.