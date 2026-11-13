Torre del Greco, inaugurato asilo nido a Villa Guerra: ospiterà 59 bambini

Torre del Greco ha inaugurato a Villa Guerra un nuovo asilo nido, riqualificato con fondi Pics.Al taglio del nastro, questa mattina, era presente il sindaco Luigi Mennella.

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Inaugurato oggi a Torre del Greco il nuovo asilo nido a Villa Guerra.

La struttura, riqualificata da diversi interventi sostenuti dai fondi Pics (Programma integrato città sostenibile), ospiterà 59 bambini di età compresa tra zero e tre anni.

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La cerimonia del taglio del nastro si è svolta questa mattina, alla presenza del sindaco Luigi Mennella. Hanno inoltre preso parte alla cerimonia anche il presidente della commissione sanità del consiglio regionale Loredana Raia, gli assessori Mariateresa Sorrentino e Anna Fiore, i dirigenti Gaetano Camarda ed Amedeo Cortese e i rappresentanti della parrocchia di Sant’Antonio di Padova, insieme ad autorità civili, militari, genitori e bambini.

Gli spazi e i servizi del nuovo asilo nido

I piccoli ospiti dell’asilo usufruiranno dei servizi delle cooperative educative sociali Edufop e La Rosa, insieme a quelli del Consorzio Italia.

Villa Guerra è un immobile di tre piani, al cui interno trovano spazio banchi realizzati appositamente per le esigenze dei più piccoli, giochi, sala refettorio, servizi igienici e un’apposita stanza per il riposo dei bambini. All’esterno, inoltre, anche un’area attrezzata con giostrine e uno spazio verde coltivabile.

Aumentano i posti negli asili nido comunali

Con l’apertura della nuova struttura, i posti negli asili nido attivati dal Comune subiscono un notevole incremento: ora, infatti, diventano 109, conteggiando anche i sessanta ripartiti tra i plessi Don Bosco e Angioletti.

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“Quando quest’amministrazione si è insediata nel 2023, di posti negli asili nido comunali ce ne erano zero – ha dichiarato il sindaco Luigi Mennella –. Nessuno. In poco più di tre anni, siamo arrivati a superare quota cento. Un risultato che premia il lavoro portato avanti, oltre che dal sottoscritto, dalla giunta e dagli uffici preposti. La migliore ricompensa sono le parole spese dai tanti che ho incontrato in occasione del taglio del nastro, che hanno visto un rudere trasformato in una struttura all’avanguardia”.

Loredana Raia: «Un servizio di pubblica utilità per le famiglie»

Anche la consigliera regionale Loredana Raia ha espresso il suo entusiasmo durante la cerimonia di inaugurazione:

“I fondi utilizzati per riqualificare Villa Guerra sono della Comunità Europea, distribuiti sui vari territori dalla Regione Campania. Siamo orgogliosi che a Torre del Greco queste risorse siano state utilizzate per progetti come questo, ad ampio respiro, perché oltre a dare un nuovo volto alla struttura, si è deciso di destinare la stessa ad un servizio di pubblica utilità, per venire incontro alle esigenze delle famiglie”.