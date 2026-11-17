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Dodici progetti educativi extrascolastici approvati e quasi 220mila euro di fondi comunali assegnati: sono i risultati dell’avviso pubblico “Scuola in Comune”, iniziativa nata su indirizzo dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella attraverso il lavoro portato avanti dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, che ha visto impegnati gli uffici preposti, chiamati prima ad istruire e poi valutare (attraverso un’apposita commissione) le singole idee arrivate dagli istituti cittadini.

I diversi progetti che verranno realizzati

I progetti portati all’attenzione dell’ente vanno da interventi di natura strutturale fino a iniziative volte alla sensibilizzazione e ai diretto coinvolgimento degli alunni.

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Questi quelli che verranno realizzati grazie ai fondi messi a disposizione del Comune: “Radici di comunità” dell’istituto comprensivo D’Assisi-Don Bosco (il progetto promuove i valori di cittadinanza attiva, inclusione, benessere degli studenti attraverso laboratori); “Io conto perché…” della Don Milani-Leopardi (raccolti di scritti legati a iniziative, attività didattico-progettuali ed uscite sul territorio volto a promuovere l’inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità).

“Fili di memoria” della Falcone-Scauda (intervento strutturale e riqualificazione dell’auditorium, nonché laboratorio teatrale inclusivo articolato in più fasi).

“La fabbrica del vivo” del Degni (con una pluralità di finalità che abbracciano la sfera educativa, culturale, personale e sociale degli studenti).

“La scuola in movimento… 4” della Giampietro-Romano (valorizzazione degli spazi esterni della scuola dell’Infanzia, per trasformarli in ambienti funzionali alle attività educative e didattiche).

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“Investire il futuro” del Pantaleo (con l’obiettivo di trasmettere agli studenti competenze in materia di educazione finanziaria).

“Scuola in movimento: l’area ludica” della Mazza-Colamarino (il progetto completa il lavoro di riqualificazione iniziato lo scorso anno scolastico con la realizzazione del nuovo campetto esterno).

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“La notte nazionale del liceo classico” del De Bottis (per valorizzare il curricolo del liceo classico in tutte la sua complessità e versatilità).

“Atelier della scienza e della tecnologia” della Sauro-Morelli (per migliorare gli spazi attraverso una nuova organizzazione degli ambienti).

“Scuola in Comune-radici e futuro” della De Nicola-Sasso (per costruire e consolidare il rapporto tra scuola, Comune, studenti, famiglie e territorio).

“Nobel Lab & territorio” del liceo Nobel (il progetto articola l’offerta formativa extrascolastica in percorsi operativi interconnessi).

“Spazio innovativo e polifunzionale di lettura, scrittura e comunicazione digitale” dell’Angioletti (per realizzare uno spazio polifunzionale organizzato in zone funzionali).

Le parole dell’assessore Sorrentino

“Le nostre scuola restano al centro del lavoro dell’amministrazione comunale - afferma Mariateresa Sorrentino - lavoro portato avanti in sinergia con gli uffici guidati dal dirigente Gaetano Camarda, che non ci stancheremo mai di ringraziare per l’impegno profuso quotidianamente”.