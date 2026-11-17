Il polo civico celebra il traguardo raggiunto dagli artigiani torresi e sollecita un progetto di rilancio economico e culturale della città.

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La registrazione ufficiale del «Corallo di Torre del Greco» e del «Cammeo di Torre del Greco» tra le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) da parte dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) rappresenta un traguardo storico per la città e per l’intero comparto produttivo locale.

Le due eccellenze dell’artigianato torrese diventano le prime denominazioni italiane del settore non agroalimentare a ottenere il riconoscimento europeo, che punta a tutelare l'autenticità delle produzioni e a valorizzarne il legame con il territorio.

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A esprimere soddisfazione per il risultato raggiunto è l’Unione delle Forze Civiche di Torre del Greco, che rivolge un plauso ai maestri artigiani, agli incisori, agli imprenditori e alle associazioni di categoria che hanno contribuito al conseguimento dell’importante obiettivo.

Il riconoscimento agli artigiani e la tutela delle produzioni

«La lavorazione dell’oro rosso non rappresenta solo un’attività economica, ma è l’anima stessa della nostra comunità, un patrimonio culturale immateriale tramandato di generazione in generazione – dichiarano i portavoce del polo civico –. Vedere oggi questo saper fare unico al mondo tutelato a livello europeo significa dare finalmente ai nostri artigiani una corazza giuridica indispensabile contro la contraffazione e la concorrenza sleale, riconoscendo il valore inestimabile della manifattura autentica».

Per le forze civiche, il riconoscimento rappresenta non soltanto un motivo di orgoglio per Torre del Greco, ma anche un'opportunità concreta per rafforzare la competitività delle imprese artigiane e promuovere sui mercati internazionali due produzioni profondamente legate alla storia e all'identità cittadina.

Formazione, turismo e rilancio del centro storico: le proposte delle forze civiche

Secondo il coordinamento civico, l'ottenimento dell'IGP non deve essere considerato esclusivamente un punto d'arrivo, ma l'inizio di un percorso di valorizzazione economica, culturale e occupazionale.

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«Quando le energie migliori della città fanno rete e lavorano con competenza verso un obiettivo comune, Torre del Greco dimostra di saper primeggiare in Italia e in Europa – proseguono le forze civiche –. Ora il compito della politica e delle istituzioni locali deve essere quello di accompagnare e valorizzare questa conquista: serve un piano strutturato che leghi la tutela dell’IGP alla formazione dei giovani, al rilancio del centro storico come distretto diffuso dell’artigianato d’arte e alla promozione internazionale del brand Torre del Greco».

L'appello delle forze civiche è dunque rivolto alle istituzioni locali affinché il riconoscimento europeo possa tradursi in nuove opportunità per i giovani, per le botteghe artigiane e per l'economia cittadina, attraverso iniziative capaci di coniugare tradizione, innovazione e promozione turistica.