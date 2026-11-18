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Il Circolo Nautico di Torre del Greco apre le porte ai soci “giovane atleta”. Questo è quanto stabilito dal consiglio direttivo del sodalizio, con sede sulla banchina di levante del porto corallino, che ha deliberato l’istituzione di una nuova categoria associativa.

Le parole del presidente Ascione

La denominazione scelta spiega già tutto: “socio giovane atleta”, una categoria nata per riconoscere e valorizzare il legame costruito nel tempo dai ragazzi con il circolo.

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“La nuova categoria – spiega il presidente Gianluigi Ascione – è riservata agli atleti che abbiano svolto attività sportiva continuativa e documentata presso il Circolo Nautico Torre del Greco per almeno cinque anni, attività comprovata dal regolare tesseramento presso una federazione sportiva attraverso il nostro sodalizio”.

Secondo quanto stabilito, al compimento del 18esimo anno di età, gli atleti in possesso di requisiti potranno porre domanda di ammissione alla categoria, beneficiando di condizioni agevolate significative, come l’estensione totale del pagamento della quota di ingresso e la riduzione del 50% della quota associativa annuale, fino al compimento del 35esimo anno di età.

“Questa decisione rappresenta molto più di un’agevolazione economica – prosegue Ascione –. È un riconoscimento concreto nei confronti di quei ragazzi che hanno trascorso anni nelle nostre strutture, indossando i colori del circolo, partecipando alle attività sportive e contribuendo, con il loro impegno, a costruirne la storia. Abbiamo deciso di promuovere tale iniziativa nella convinzione che il patrimonio più importante di un’associazione sportiva è rappresentato dalle persone che ne condividono i valori e ne garantiscono la continuità. In questo modo, intendiamo premiare il senso di appartenenza, riconoscere la fedeltà sportiva e offrire ai nostri ragazzi un percorso concreto per diventare parte integrante della vita associativa. L’obiettivo è chiaro: fare in modo che i giovani atleti di oggi siano i soci, i dirigenti e i protagonisti del circolo di domani”.