A cura della Redazione

Raid contro un attività commerciale a Torre Annunziata. Preso di mira il Bar Ittico di via De Simone, nel cuore del quartiere dell'Annunziata e a due passi dalla Basilica della Madonna della Neve.

Una bomba carta è stata fatta esplodere nella notte (era da poco trascorsa la mezzanotte) all'esterno del locale: vetrine in frantumi e saracinesca divelta.

Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia oplontina - guidati dal maggiore Luigi Coppola -, che hanno avviato le indagini ed effettuato i rilievi.

Il titolare del bar è Michele Avitabile, candidato alle ultime elezioni comunali nella lista civica Generazione 2.0 (a sostegno del sindaco Vincenzo Ascione) e risultato essere il primo dei non eletti.

A quanto si apprende, lo stesso imprenditore non avrebbe ricevuto richieste estorsive. Sono dunque al vaglio degli inquirenti tutte le possibili ipotesi relative all'atto che pare avere, in ogni caso, tutti i connotati di un raid intimidatorio. L'ennesimo nella città oplontina tra fine anno e inizio 2018. A fine dicembre, infatti, fu colpito l'ufficio di corso Umberto I della ditta di onoranze funebri Vitiello. Meno di un mese fa, poi, i colpi d'arma da fuoco esplosi contro l'ingresso di una azienda che si occupa del riciclo dei rifiuti in via Provinciale Schiti. Senza dimenticare, a inizio gennaio, l'attentato incendiario nei confronti di due negozi in corso Garibaldi e la bomba carta deflagrata nei pressi di una edicola (già dismessa) alla Croce di Paselle.

