A cura della Redazione

Non c'è pace per i malcapitati automobilisti di Torre Annunziata. Ancora un furto di pneumatici dalle vetture in sosta lungo le strade cittadine.

Dopo gli episodi - svariati - verificatisi dall'inizio dell'anno, l'escalation prosegue. Questa volta, il raggio d'azione dei malviventi si è spostato dal nord città in pieno centro cittadino, a via dei Mille.

Brutta sorpresa per il proprietario di una Fiat 500L, parcheggiata sull'area di sosta libera, che ha ritrovato il suo veicolo "sollevato" da terra e senza le ruote. Questa volta i ladri, per "sostenere" la vettura, hanno perfino utilizzato delle batterie esauste sulle quali hanno poi poggiato delle pietre, ed uno pneumatico con relativo cerchione. E fa riflettere la circostanza che i "mariuoli" abbiano agito a poche centinaia di metri dal Comando dei Carabinieri.

L'auomobilista ha sporto denuncia e sul posto sono giunti Carabinieri e Polizia. Le telecamere di sorveglianza cittadina potrebbero essere d'aiuto alle indagini per risalire agli autori del furto che, anche questa volta, verosimilmente, hanno agito nella nottata. Veri e propri "esperti" che stanno seminando il panico tra i possessori delle vetture, in special modo quelle più nuove e per le quali, ovviamente, il danno economico risulta essere maggiore.

Un occhio elettronico è presente proprio all'incrocio tra corso Umberto I e via dei Mille ma - sembra - non sia funzionante. Altre telecamere visionabili sono quelle di alcuni esercizi commerciali della zona. Ci sono poi quelle della vicina caserma dei carabinieri ma in quest'ultimo caso, pare, non siano in grado di raggiungere il luogo del misfatto.

